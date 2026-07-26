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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

"ليكيب" تكشف مصير الجناح الفرنسي برادلي باركولا وموقفه من الاستمرار مع باريس سان جيرمان

"ليكيب" تكشف مصير الجناح الفرنسي برادلي باركولا وموقفه من الاستمرار مع باريس سان جيرمان
"ليكيب" تكشف مصير الجناح الفرنسي برادلي باركولا وموقفه من الاستمرار مع باريس سان جيرمان
أ ش أ

كشفت تقارير صحفية، الأحد، عن مصير الجناح الفرنسي برادلي باركولا لاعب نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورفض باركولا، في وقت سابق، تمديد عقده مع فريقه الباريسي، والذي يمتد حتى يونيو 2028، بحسب صحيفة (ليكيب) الفرنسية.

وأفاد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، بأن نادي ليفربول يتصدر سباق ضم باركولا منذ أبريل الماضي ويعملون في الوقت الحالي على الصفقة.

وأكد رومانو، أن باركولا منفتح على الرحيل ويعطي أولوية لمشروع ليفربول في حال توصل النادي الإنجليزي لاتفاق مع باريس سان جيرمان.

وأضاف أن ليفربول ينتظر إفادات من النادي الباريسي حول تفاصيل الصفقة وسعر اللاعب.

يذكر أن باركولا انضم لباريس سان جيرمان في صيف العام 2023 مقابل 45 مليون يورو قادمًا من صفوف نادي أولمبيك ليون.

وخلال 152 مباراة، سجل باركولا 39 هدفًا وصنع 37 آخرين، وربما يرغب اللاعب في بدء تحدٍ جديد في مسيرته الكروية بحلول نهاية الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان باركولا يرغب في الانتظار حتى نهاية كأس العالم قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تمديد عقده، لكن وبعد عدة أشهر من التفكير، قرر اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إنهاء المفاوضات مع باريس سان جيرمان بشأن تمديد عقده، رغم أن العرض الجديد كان يتضمن زيادة في راتبه السنوي.

وبما أن عقده ينتهي بعد عامين، فمن المرجح أن يرحل اللاعب الدولي الفرنسي هذا الصيف لتجنب بيعه بسعر زهيد في عام 2027 أو رحيله مجانًا في عام 2028.

تقارير صحفية مصير الجناح الفرنسي برادلي باركولا لاعب نادي باريس سان جيرمان الانتقالات الصيفية الحالية نادي باريس سان جيرمان

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