أول فريق أفريقي يشارك ... برشلونه يستعد لمواجهة الاهلي في كأس خوان جامبر

يستعد فريق الأهلي لمواجهة برشلونة الإسباني وديا، يوم 19 أغسطس المقبل على ملعب "كامب نو"، ضمن استعدادات المارد الأحمر للموسم الجديد في اطار كأس خوان جامبر

وعلق الموقع الرسمي لنادي برشلونة علي مواجهته أمام الأهلي" المواجهة ستكون أمام الفريق الأكثر تتويجًا في تاريخ كرة القدم الأفريقية"

وأضاف "مشاركة الفريق المصري في هذه النسخة تعني أيضًا أن كأس خوان جامبر ستشهد للمرة الأولى في تاريخها مشاركة فريق أفريقي".

وتابع “ليس أي فريق، بل أكبر أندية القارة، فالأهلي تُوج بلقب دوري أبطال أفريقيا 12 مرة، بالإضافة إلى فوزه بـ45 لقبًا للدوري المصري، ما يجعله عملاقًا حقيقيًا في كرة القدم العالمية”