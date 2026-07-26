نتنياهو يكشف موعد انتهاء الحرب على إيران

أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الحرب في طهران ستنتهي؛ عندما يسقط النظام الإيراني أو يتم إضعافه، ليدرك ضرورة إنهاء برنامجه النووي.

وشدد نتنياهو، في تصريحات له، على أن مجرد طرح اتفاق لبنان يمثل تقدما كبيرا، فهو يظهر أن قدرة حزب الله على ترهيب حكومة لبنان تضاءلت بشدة.

وواصل: “سنرى ما ستؤول إليه الأمور بشأن قدرة الجيش اللبناني على السيطرة على المناطق التي نطهرها”.

وفي تصريحات سابقة له، قال نتنياهو: “سأتوجه غدًا إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب، بناءً على دعوته، وبعد ذلك سأشارك في مراسم تأبين صديق عظيم لإسرائيل، السيناتور الراحل ليندسي جراهام، ولا بد أن أقول إنه كان من أعظم أصدقاء إسرائيل منذ قيامها، ومن اللائق أن نكرّم ذكراه. كما سأبحث مع الرئيس ترامب جميع القضايا العالقة، بما في ذلك الوضع في إيران.