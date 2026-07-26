نتنياهو: واشنطن تعهدت باتخاذ إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الولايات المتحدة تعهدت باتخاذ خطوات ضد المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أنه تلقى تأكيدًا بذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.



وقال نتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن مختلف القضايا المطروحة، وفي مقدمتها التطورات المتعلقة بإيران، كما سيشارك في مراسم جنازة السيناتور الأمريكي الراحل ليندسي غراهام، الذي وصفه بأنه "من أبرز أصدقاء إسرائيل".



وأضاف أن روبيو أبلغه عزم الإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات بحق المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن المحكمة "تهدد العدالة الدولية وتمس بحق الدول الديمقراطية ذات السيادة في الدفاع عن نفسها"، في إشارة إلى مذكرة التوقيف الصادرة بحقه وبحق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.



وهاجم نتنياهو المدعي العام السابق للمحكمة، كريم خان، مدعيًا أن إصدار مذكرتي التوقيف كان يهدف إلى صرف الأنظار عن قضايا تخصه، واتهم المحكمة بأنها تعاني من "فساد عميق" داخل مكتب الادعاء ومؤسساتها.



وفي سياق آخر، تطرق نتنياهو إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكداً أنه أصدر تعليمات للجيش بدخول القرى، وتنفيذ عمليات تفتيش، ومصادرة الأسلحة، واعتقال المطلوبين، وذلك عقب الاشتباكات التي شهدتها المنطقة الجمعة الماضية.