مصرع شخص سقط من مصعد داخل قرية سياحية في الساحل الشمالي

شهدت إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، اليوم، الأحد حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع شخص إثر سقوطه من مصعد، وتم إخطار الجهات المختصة التي دفعت بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

مستشفى العلمين

ونُقل الجثمان إلى مستشفى العلمين النموذجي، حيث استقبل المستشفى جثمان فتحي ح.م أسيوط ، وأودع بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وباشرت الأجهزة المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة، فيما جرى تحرير المحضر اللازم، وكلفت النيابة العامة مفتش الصحة بتوقيع الكشف الظاهري على الجثمان وإعداد التقرير الطبي تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن.