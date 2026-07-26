اشتعال النيران في سيارة ملاكي على طريق مطروح - الإسكندرية دون خسائر بشرية

شهد طريق مطروح - الإسكندرية، اليوم، اندلاع حريق بسيارة ملاكي، ما أدى إلى اشتعال النيران بها بالكامل، دون وقوع أي خسائر بشرية.

بلاغ بالحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد باشتعال النيران في سيارة ملاكي على الطريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى المركبات المجاورة.



وأسفر الحريق عن تلفيات بالسيارة، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو وفيات، بعد تمكن مستقلي السيارة من مغادرتها قبل امتداد ألسنة اللهب إليها.

وتباشر الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.