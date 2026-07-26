شدته من ملابسه.. مجنونة سعد لمجرد تثير الجدل على السوشيال ميديا

ظهر الفنان سعد لمجرد، في مقطع فيديو متداول من حفله الأخير في المغرب، الذي أحياه أول أمس الجمعة 24 يوليو.

وخلال مقطع الفيديو، ظهرت فتاة تقوم بشد سعد لمجرد، من ملابسه للاقتراب منه وتقبيله في ظل مقاومته له، إلا أنه استجاب لها بعد إصرارها.

أحدث أغاني سعد لمجرد

طرح الفنان سعد لمجرد، اغنيته مع الفنان محمد فضل شاكر، التي تحمل اسم القمر ديالي، عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، في أول ديو غنائي بينهما.

القمر ديالي، هي أغنية مغربية لبنانية من كلمات والحان : جمانة جمال، وتوزيع موسيقي: حسام الصعبي.

كما طرح سعد لمجرد، أغنية بزاف مع نجمة بوليوود نيها ككار، في أول ديو غنائي بينهما.

وقبلها طرح سعد لمجرد أغنية دياب الغلابة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

سعد لمجرد - أغنية ريسكينا

من جهة أخرى، طرح الفنان سعد لمجرد، أحدث أغانيه التي تحمل اسم ريسكينا، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية ريسكينا لـ سعد لمجرد، من كلمات محمد أمير، ميلودي: صلاح مجاهد، توزيع موسيقي: زهير كسادي، ميكس وماستر: MADARA.

وتقول مطلع كلمات أغنية ريسكينا:

دازت ليام شاب شعري

و مشات سنيني

تا مخلوقة فيك مقدرات

تنسيني

لقلبك انايا Fidel

فرجوعك باقي عوال

عارفك تانتيا تبغيني

أغاني سعد لمجرد

وفي شهر أكتوبر 2024، طرح الفنان سعد لمجرد، أحدث أغانيه التي تحمل اسم سقفة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية «سقفة» لـ سعد لمجرد، من كلمات: خالد فرناس، وألحان: ياسر نور، توزيع موسيقي: توما، والكليب من إخراج لحسام الحسيني.

وفي شهر يوليو 2024، طرح الفنان سعد لمجرد، أحدث أغانيه التي تحمل اسم بشوفك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية بشوفك لـ سعد لمجرد، من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي، وتم عمل المكساج والماستر مع مهندس الصوت هاني محروس.