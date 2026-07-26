للحفاظ على الرصيد.. تسهيلات لتحويل عداد الكهرباء الكودي

تقدم وزارة الكهرباء تسهيلات كبيرة لتحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني حيث أن الوزارة تطبق سعر التكلفة الفعلي الثابت (2.74 جنيه لكل كيلووات) على العدادات الكودية والمباني غير المقننة دون الإستفادة من نظام الشرائح أو الدعم، مما يتسبب في نفاد الرصيد بسرعة وفواتير شحن مرتفعة.

الحل الوحيد لتحويل العداد الكودي

هذا الإستنزاف الشهري لن يتوقف إلا بإتخاذ خطوة حاسمة لتحويل العداد إلى نظام قانوني رسمي .

الحل العملي والوحيد للتخلص من هذا السعر المرتفع والعودة إلى نظام الشرائح المدعمة العادل (الذي يبدأ من 68 قرشاً للشريحة الأولى) هو تقنين الموقف القانوني للوحدة السكنية، لن تتغير آلية المحاسبة المرتفعة إلا بتقديم مستند رسمي يثبت البدء في تسوية وضع العقار، سواء عبر صورة من نموذج قبول التصالح في مخالفات البناء أو رخصة البناء الرسمية للعقار.

التيسيرات الحالية لتحويل العداد الكودي

لتخفيف الأعباء وتسريع وتيرة تحويل المواطنين إلى النظام القانوني، أقرت الوزارة حزمة تيسيرات لتخطي التعقيدات الروتينية السابقة:

- تحويل إداري دفتري (بدون تكاليف إضافية): لن تضطر لدفع قيمة عداد جديد أو تحمل مصاريف مقايسة ثانية . كما لن يأتي فني لرفع العداد؛ فالعداد الحالي يظل في مكانه كما هو، والتعديل بالكامل يتم رقمياً على سيستم الشركة فقط.

- بدائل مرنة للمستندات: تيسيراً على من لم ينتهِ من كامل مراحل التصالح الطويلة، أصبحت الشركات تقبل صور نماذج التصالح المتاحة (مثل نموذج 8 أو 10 المؤقت والنهائي) بمجرد إرفاق شهادة أو خطاب المرافق الصادر من المركز التكنولوجي .

- جدولة المديونيات المتراكمة: في حال وجود فروق أسعار أو مديونيات قديمة على العداد الكودي، تتيح الشركات نظام الجدولة والتقسيط بمرونة لضمان إستمرار إجراءات التحويل دون عوائق مالية مفاجئة.

- تطوير منظومة المتابعة: تم تفعيل المنصة الإلكترونية وتوسيع منافذ خدمة العملاء بالفروع لتقليل فترات الإنتظار، مع إرسال رسائل نصية (SMS) لإبلاغ المواطنين بجاهزية ملفاتهم.

المستندات المطلوبة

تجهيز الأوراق المطلوبة بدقة هو الخطوة الأساسية لضمان قبول طلبك من المرة الأولى:

- إثبات قانونية المنشأة: صورة نموذج قبول التصالح المتاح (8 أو 10) أو صورة رخصة بناء العقار الرسمية .

- خطاب المرافق: أصل خطاب توصيل المرافق الموجه لشركة الكهرباء والصادر من الحي أو المركز التكنولوجي.

- إثبات الشخصية: صورة بطاقة الرقم القومي السارية للمالك (مع ضرورة تطابق الإسم في العقود والأوراق الرسمية).

- عقد الوحدة: صورة من عقد ملكية الشقة أو العقار المعني بالتحويل.

- إيصال الشحن : صورة من آخر إيصال شحن كارت للعداد الكودي، .

خطوات التحويل (بين الخيار الرقمي والتقليدي)

يمكنك إتمام الإجراءات وفق الطريقة الأنسب لك:

أولاً: التقديم الإلكتروني (الخيار الأسرع)

- الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- إنشاء حساب شخصي برقم الموبايل والبيانات الأساسية.

- إختيار خدمة "تحويل العداد الكودي إلى قانوني".

- رفع كافة المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو صور ضوئية واضحة، ومتابعة الطلب من بيتك.

ثانياً: التقديم التقليدي (الورقي)

- التوجه المباشر إلى مقر هندسة الكهرباء (إدارة خدمة العملاء) التابع لها العقار.

سحب نموذج طلب تحويل العداد وتسليمه برفقة المستندات والأصول للاطلاع.

- سداد الرسوم والمصروفات الإدارية المقررة بخزينة الشركة.

النتيجة المباشرة بعد تفعيل الطلب

بمجرد الانتهاء من المعاينة الدفترية ومراجعة الملف إدارياً، يتم إلغاء الإسم الرقمي المؤقت وتسجيل العداد رسمياً بإسمك ورقمك القومي مع إصدار رقم مشترك جديد، الخطوة الأخيرة تتطلب تحديث كارت الشحن بفرع الشركة ليعمل وفق نظام الشرائح التصاعدي والتنازلي، مما ينهي تماماً محاسبة الـ 2.74 جنيه الثابتة بدءاً من أول شحنة تلي تفعيل الحساب.