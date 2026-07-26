قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك
الضرائب تجري تعديلات تشريعية لدعم سوق الأوراق المالية والحد من الأدواج الضريبي
عصام عبالفتاح لـ صدى البلد: راجع القاهرة بعد 3 أيام وجاهز لـ تطوير الحكام
أولى مهام شوقي غريب في اتحاد الكرة بعد تعيينه مديرًا فنيًا
الجرام يرتفع 175 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بمصر
إطلاق برنامج الرقابة المالية لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية.. تفاصيل
تقارير: الهلال يرصد 120 مليون دولار لضم لويس دياز ويغريه براتب ضخم
للحفاظ على الرصيد.. تسهيلات لتحويل عداد الكهرباء الكودي
موعد حجز الأراضي المتوسطة بـ 17 مدينة جديدة في مشروع مسكن7
حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن
أول ظهور لميسي بعد نهائي كأس العالم.. فيديو
الأهلي أمام معادلة صعبة.. كيف يحسم أزمة الأجانب قبل انطلاق الموسم الجديد؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للحفاظ على الرصيد.. تسهيلات لتحويل عداد الكهرباء الكودي

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

تقدم وزارة الكهرباء تسهيلات  كبيرة لتحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني حيث أن الوزارة تطبق سعر التكلفة الفعلي الثابت (2.74 جنيه لكل كيلووات) على العدادات الكودية والمباني غير المقننة دون الإستفادة من نظام الشرائح أو الدعم، مما يتسبب في نفاد الرصيد بسرعة وفواتير شحن مرتفعة.

الحل الوحيد لتحويل العداد الكودي

 هذا الإستنزاف الشهري لن يتوقف إلا بإتخاذ خطوة حاسمة لتحويل العداد إلى نظام قانوني رسمي .

الحل العملي والوحيد للتخلص من هذا السعر المرتفع والعودة إلى نظام الشرائح المدعمة العادل (الذي يبدأ من 68 قرشاً للشريحة الأولى) هو تقنين الموقف القانوني للوحدة السكنية، لن تتغير آلية المحاسبة المرتفعة إلا بتقديم مستند رسمي يثبت البدء في تسوية وضع العقار، سواء عبر صورة من نموذج قبول التصالح في مخالفات البناء أو رخصة البناء الرسمية للعقار.

 التيسيرات الحالية لتحويل العداد الكودي 

لتخفيف الأعباء وتسريع وتيرة تحويل المواطنين إلى النظام القانوني، أقرت الوزارة حزمة تيسيرات لتخطي التعقيدات الروتينية السابقة:

- تحويل إداري دفتري (بدون تكاليف إضافية): لن تضطر لدفع قيمة عداد جديد أو تحمل مصاريف مقايسة ثانية . كما لن يأتي فني لرفع العداد؛ فالعداد الحالي يظل في مكانه كما هو، والتعديل بالكامل يتم رقمياً على سيستم الشركة فقط.

- بدائل مرنة للمستندات: تيسيراً على من لم ينتهِ من كامل مراحل التصالح الطويلة، أصبحت الشركات تقبل صور نماذج التصالح المتاحة (مثل نموذج 8 أو 10 المؤقت والنهائي) بمجرد إرفاق شهادة أو خطاب المرافق الصادر من المركز التكنولوجي .

- جدولة المديونيات المتراكمة: في حال وجود فروق أسعار أو مديونيات قديمة على العداد الكودي، تتيح الشركات نظام الجدولة والتقسيط بمرونة لضمان إستمرار إجراءات التحويل دون عوائق مالية مفاجئة.

- تطوير منظومة المتابعة: تم تفعيل المنصة الإلكترونية وتوسيع منافذ خدمة العملاء بالفروع لتقليل فترات الإنتظار، مع إرسال رسائل نصية (SMS) لإبلاغ المواطنين بجاهزية ملفاتهم.

 المستندات المطلوبة  

تجهيز الأوراق المطلوبة بدقة هو الخطوة الأساسية لضمان قبول طلبك من المرة الأولى:

- إثبات قانونية المنشأة: صورة نموذج قبول التصالح المتاح (8 أو 10) أو صورة رخصة بناء العقار الرسمية .

- خطاب المرافق: أصل خطاب توصيل المرافق الموجه لشركة الكهرباء والصادر من الحي أو المركز التكنولوجي.

- إثبات الشخصية: صورة بطاقة الرقم القومي السارية للمالك (مع ضرورة تطابق الإسم في العقود والأوراق الرسمية).

- عقد الوحدة: صورة من عقد ملكية الشقة أو العقار المعني بالتحويل.

- إيصال الشحن : صورة من آخر إيصال شحن كارت للعداد الكودي، .

 خطوات التحويل (بين الخيار الرقمي والتقليدي) 

يمكنك إتمام الإجراءات وفق الطريقة الأنسب لك:

أولاً: التقديم الإلكتروني (الخيار الأسرع)

- الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- إنشاء حساب شخصي برقم الموبايل والبيانات الأساسية.

- إختيار خدمة "تحويل العداد الكودي إلى قانوني".

- رفع كافة المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو صور ضوئية واضحة، ومتابعة الطلب من بيتك.

ثانياً: التقديم التقليدي (الورقي)

- التوجه المباشر إلى مقر هندسة الكهرباء (إدارة خدمة العملاء) التابع لها العقار.

سحب نموذج طلب تحويل العداد وتسليمه برفقة المستندات والأصول للاطلاع.

- سداد الرسوم والمصروفات الإدارية المقررة بخزينة الشركة.

النتيجة المباشرة بعد تفعيل الطلب 

بمجرد الانتهاء من المعاينة الدفترية ومراجعة الملف إدارياً، يتم إلغاء الإسم الرقمي المؤقت وتسجيل العداد رسمياً بإسمك ورقمك القومي مع إصدار رقم مشترك جديد، الخطوة الأخيرة تتطلب تحديث كارت الشحن بفرع الشركة ليعمل وفق نظام الشرائح التصاعدي والتنازلي، مما ينهي تماماً محاسبة الـ 2.74 جنيه الثابتة بدءاً من أول شحنة تلي تفعيل الحساب. 

وزارة الكهرباء عداد الكهرباء الكودي العدادات الكودية الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. سجل الاسم الآن عبر بوابة الأزهر الشريف

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. رابط الاستعلام الرسمي

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

ننشر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

الاهلي

لا يستحق المشاركة | مفاجأة .. إعلامي يكشف موقف الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

ترشيحاتنا

السلطات الأمريكية

أمريكا تعتزم رفع الحظر المفروض على استيراد الماشية من المكسيك

الأولى على الثانوية الأزهرية (أدبي)

الأولى ثانوية أزهرية أدبي وأسرتها يكشفون كواليس التفوق .. ورسالتهم للإمام الأكبر

وزير الدفاع الصومالي

وزير الدفاع الصومالي يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي تعزيز التعاون

بالصور

زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها

زوجة إمام عاشور
زوجة إمام عاشور
زوجة إمام عاشور

هيفاء وهبي بـ جمبسوت جريء في أحدث ظهور لها.. صور

هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت يبرز قوامها الممشوق
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت يبرز قوامها الممشوق
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت يبرز قوامها الممشوق

مع هنا الزاهد .. منة شلبي تستعرض رشاقتها بـ لوك لافت

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

إرهاب المستوطنين.. تدمير وحرق ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية .. صور

جرائم المستوطنين
جرائم المستوطنين
جرائم المستوطنين

فيديو

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد