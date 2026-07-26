حسام هزاع: الدولة تستهدف رفع الطاقة الفندقية بالعلمين إلى 30 ألف غرفة

أكد الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، أن مدينة العلمين الجديدة لم تعد مجرد مقصد صيفي، بل أصبحت مركزًا للتنمية السياحية في الساحل الشمالي، مع توافر بنية تحتية متطورة وخدمات حديثة تؤهلها لاستقبال الزوار على مدار العام.

وقال هزاع، خلال لقائه مع سارة مجدي ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد إن المدينة شهدت طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية والطرق والرقمنة، إلى جانب التوسع في إنشاء الفنادق، مشيرًا إلى أن عدد الغرف الفندقية المتاحة حاليًا في منطقة العلمين والساحل الشمالي يبلغ نحو 4 آلاف غرفة، بينما تستهدف الدولة رفعها إلى 30 ألف غرفة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الفنادق تحقق نسب إشغال كاملة خلال موسم الصيف، خاصة الفنادق الفاخرة، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد على المدينة باعتبارها واحدة من أبرز المقاصد السياحية في مصر.

وأضاف أن استراتيجية تحويل العلمين إلى وجهة سياحية مستدامة تعتمد على تنويع الأنماط السياحية، وفي مقدمتها سياحة المؤتمرات، واستضافة البطولات والفعاليات الرياضية، إلى جانب ربط المدينة بالبرامج السياحية التي تشمل المناطق الأثرية المختلفة.

وأشار إلى أن مطار العلمين الدولي، إلى جانب مطاري مرسى مطروح وبرج العرب، يسهم في استقبال رحلات الطيران العارض (الشارتر) القادمة من الأسواق الأوروبية، بما يدعم حركة السياحة الدولية على مدار العام.

ولفت هزاع إلى أن سياحة اليخوت تمثل أحد أهم عوامل جذب الزوار، موضحًا أن الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط عبر قناة السويس، إلى جانب التسهيلات الحكومية الأخيرة، أسهما في تسهيل حركة اليخوت وإجراءات دخولها وخروجها من الموانئ المصرية.



