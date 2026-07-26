السياحة تلزم فنادق البحر الأحمر بالتعاقد مع شركات مخلفات مرخصة..مستند

أخطرت وزارة التنمية المحلية والبيئة، الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، رصد انتشار مواقع مخلفات تابعة لشركات وأفراد غير مرخصين بمحافظة البحر الأحمر خاصة منطقتي سهل حشيش ومكادي.

الإلقاء العشوائى للمخلفات



أوضح الاخطار حصل "صدى البلد" على نسخة منه أن ذلك يؤدى لتفاقم ظاهرة الإلقاء العشوائى للمخلفات وإنشاء مواقع عشوائية لتجفيف المخلفات العضوية، الأمر الذه شوه المظهر الحضاري للمدينة، وأصبحت تلك المنطقة جاذبة للطيور المهاجرة مما يهدد متطلبات السلامة البيئية.



وأوصت وزارة التنمية المحلية والبيئة، بـ ضرورة تعاقد المنشآت الفندقية مع الشركات الحاصلة على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات لممارسة أنشطة معالجة المخلفات البلدية الصلبة والتخلص الآمن منها، وعلى الأخص المتعاقدة مع المحافظة.

وتضمنت التوصيات إلتزام المنشآت الفندقية بالاحتفاظ بالمستندات والسجلات التى تثبت التخلص النهائي والآمن من المخلفات الناتجة عنها، وذلك من خلال الجهة المتعاقد معها لهذا الغرض، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات.

من جانبها أخطرت وزارة السياحة والآثار، غرفة المنشآت الفندقية بضرورة الالتزام بتوصيات وزارة التنمية المحلية والبيئة.

