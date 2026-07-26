إيه اللي حصل للمخلل والطحينة؟.. عمرو أديب: يا جماعة الساندوتش بقى أصغر والمخلل بقى بالحساب|فيديو

طرح الإعلامي عمرو أديب تساؤلًا ساخرًا خلال برنامجه الحكاية حول التغييرات التي لاحظها المستهلكون في السندويتشات داخل المطاعم، متسائلًا عن سبب تقليل كميات المخلل والطحينة، رغم ارتفاع الأسعار.

وقال «أديب» إن المخلل الذي كان يُقدَّم مجانًا بجوار الساندوتش أصبح يوضع في عبوات صغيرة جدًا، وأحيانًا يُباع بشكل منفصل، مضيفًا أن الطحينة أيضًا أصبحت تُحسب برسوم إضافية في بعض الأماكن.

وأضاف أن حجم السندويتشات لم يعد كما كان في السابق، معلقًا: "بقيت تفتح الساندوتش وتدور على الطعمية أو الكفتة جواه، وكأنها مستخبية."

وأشار إلى أنه لا يعترض على دفع ثمن الوجبة، لكنه يُطالب بتقديم قيمة حقيقية مقابل ما يدفعه المواطن، قائلًا إن الأسر التي تعتمد على الأكل الجاهز أصبحت تواجه صعوبة مع تقلص حجم الوجبات.