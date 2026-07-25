"نيسان مصر" تعلن أسعار "ماجنايت" الجديدة وتطرحها بأربع فئات

أعلنت شركة "نيسان مصر"، أسعار طراز "نيسان ماجنايت" الجديد، مؤكدة طرح السيارة في السوق المصرية بأربع فئات لتلبية احتياجات مختلف العملاء.

وقال المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر وأفريقيا، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن الشركة حددت أسعار الفئات المختلفة من "نيسان ماجنايت" على النحو التالي:

الفئة الأولى: 788 ألف جنيه.

الفئة الثانية: 848 ألف جنيه.

الفئة الثالثة: 868 ألف جنيه.

الفئة الرابعة: 888 ألف جنيه.

وأكد عبد الصمد أن طرح "نيسان ماجنايت" يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتقديم طرازات تجمع بين التصميم العصري والتكنولوجيا الحديثة، بما يلبي تطلعات العملاء في السوق المصرية، ويعزز من حضور نيسان في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) المدمجة.

تجدر الإشارة إلى أن طراز "نيسان ماجنيت" يأتي بقوة موتور 1