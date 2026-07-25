وزير الأوقاف ينعى الدكتور فتحي الزغبي أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر

نعى الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، الأستاذ الدكتور فتحي الزغبي – العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، الذي وهب حياته لخدمة العقيدة الإسلامية، والتعليم، والدعوة، وأسهم بعلمه وفكره في تكوين أجيال من العلماء والدعاة والباحثين.

ويتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى الأزهر الشريف، وعلمائه، وطلَّابه، ومحبيه، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من علم نافع وعمل صالح، وأن يُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

وفاة الدكتور فتحي الزغبي ​الأستاذ بأصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر

وفي السياق ذاته قدمت كلية أصول الدين والدعوة بطنطا جامعة الأزهر، ممثلة في قسم العقيدة والفلسفة، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد البيومي، رئيس القسم، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، خالص العزاء والمواساة في وفاة الأستاذ الدكتور فتحي محمد أحمد الزغبي، أستاذ العقيدة والفلسفة المتفرغ بالكلية، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بجامعة الأزهر، ورئيس قسم أصول الدين بجامعة الشارقة سابقًا.

نعي الدكتور فتحي محمد أحمد الزغبي

وأكد قسم العقيدة والفلسفة أن الفقيد كان أحد أعلام العلم والدعوة، وأسهم على مدار سنوات طويلة في خدمة العقيدة الإسلامية ونشر العلوم الشرعية، كما كان مثالًا للأستاذ المخلص والمعلم القدير، الذي ترك بصمة علمية وتربوية بارزة في نفوس طلابه وزملائه.

كرّس حياته لخدمة العلم

وأشار القسم إلى أن الراحل كرّس حياته لخدمة العلم، وغرس في طلابه حب المعرفة والالتزام بالقيم والأخلاق، ليظل اسمه حاضرًا بما قدمه من عطاء علمي وإسهامات أكاديمية متميزة.