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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

23 كلية تنتظر الطلاب.. جامعة الأزهر تستقبل طلبات اختبارات القدرات| اعرف التفاصيل

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

تواصل جامعة الأزهر التسجيل لإجراء اختبارات القدرات للالتحاق بكليات الجامعة، حيث انطلقت عملية التسجيل أمس الجمعة، وتستمر حتى يوم الجمعة 31 يوليو الجاري، وذلك أمام طلاب الثانوية الأزهرية الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات.

موعد اختبارات القدرات

ومن المقرر أن تبدأ اختبارات القدرات يوم السبت الموافق 1 أغسطس 2026م، وتنتهي اختبارات يوم الخميس 13 أغسطس 2026م.

كليات تشترط اختبارات القدرات

1 - كلية التربية للبنين بالقاهرة: تخصص عام انتظــام - شعبة التعليم الأساسي- شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام- شعبة التربية الفنية (رسم) انتظــام- شعبة التربية الخاصة انتظــام.

2 - كلية التربية للبنين بتفهنا الأشراف:
شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام- شعبة التربية الخاصة انتظــام- تخصص عام انتظام- شعبة التعليم الأساسي.

3 - كلية التربية للبنين بأسيوط: شعبة التربية الخاصة انتظــام- تخصص عام انتظام- شعبة التعليم الأساسي.

4 - كلية التربية للبنات بالقاهرة: شعبة التربية الخاصة انتظــام- تخصص عام انتظــام- شعبة التربية الفنية (رسم) انتظــام.

5 - كلية التربية للبنات بأسيوط: شعبة التربية الخاصة انتظــام- شعبة رياض أطفال- تخصص عام انتظــام.

6 - كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنين بطنطا.

7 - كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنين بالقاهرة.

8 - كلية علوم الرياضة للبنين بالقاهرة.

9 - كلية علوم الرياضة للبنات بالقاهرة.

10 - كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة (شعبة رياض الأطفال).

11 - كلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف: شعبة رياض الأطفال- شعبة التربية.

12 - اللغات والترجمة للبنين بالقاهرة.

13 - كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها للبنات بالقاهرة.

دليل خريج الثانوية الأزهرية

أعلنت كلية التربية بنين بالقاهرة جامعة الأزهر، عن إتاحة دليل خريج الثانوية الأزهرية للتسجيل في اختبارات القدرات ببرامج وشعب الكلية، وذلك لمساعدة الطلاب على معرفة خطوات التقديم والشروط المطلوبة للالتحاق بالبرامج التعليمية المختلفة، ويقدم دليل اختبارات القدرات شرحًا واضحًا لإجراءات التسجيل واختيار البرامج المتاحة داخل كلية التربية بنين بالقاهرة.

وتعد كلية التربية بنين بالقاهرة بجامعة الأزهر من الكليات التي تحظى بإقبال كبير من طلاب الثانوية الأزهرية، نظرًا لما توفره من تخصصات تؤهل الخريجين للعمل في مجالات التعليم والتربية والتخصصات المرتبطة بها، لذلك يحرص الطلاب على متابعة تفاصيل اختبارات القدرات ومواعيد التسجيل لضمان استكمال إجراءات الالتحاق في الوقت المحدد.

تسجيل اختبارات القدرات 

وقالت كلية التربية في بيان لها: «إذا رغبت في الالتحاق بأحد برامج كلية التربية بنين بالقاهرة فينبغي أن تعرف المعلومات الآتية: مهم جدًا: تظهر لك عند تسجيل اختبار القدرات أو كتابة الرغبات 5 رغبات ومسارات مختلفة داخل كلية التربية يعد كل مسار منها بمثابة كلية مستقلة،  لا يمكن التحويل بينها،  فكأنك ستتقدم إلى 5 كليات مختلفة، هي:

-المسار الأول: كلية التربية تخصص عام انتظام، وفيه شعب أدبية وعلمية تختص بإعداد معلم (عربي، إنجليزي، فرنسي، دراسات إسلامية، تاريخ، جغرافيا، علم نفس، رياضيات، كيمياء وطبيعة، بيولوجي).

-المسار الثاني: كلية التربية؛ تخصص التربية الفنية.

-المسار الثالث: كلية التربية؛ تخصص المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم.

-المسار الرابع: كلية التربية؛ تخصص التربية الخاصة.

-المسار الخامس: كلية التربية، تعليم أساسي، وفيه إعداد معلم ابتدائي، في تخصصات: (قرآن كريم وتربية إسلامية، عربي، إنجليزي، دراسات اجتماعية، علوم، رياضيات).


 

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