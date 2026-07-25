القبض على سائق بتطبيق نقل شهير تحـ.رش بفتاة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لقيامه بالتحرش اللفظى بها حال إستقلالها السيارة صحبته بالقاهرة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 / الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان مدينة نصر من القائمة على النشر (مقيمة بمحافظة القاهرة) بقيام قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى بالتحدث معها بعبارات خادشة للحياء حال إستقلالها السيارة صحبته بتاريخ 19 الجارى لتوصيلها بنطاق محافظة القاهرة.

أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة ..وإتخاذ الإجراءات القانونية.





