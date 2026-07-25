فرج عامر: أتمنى ألا تشغل مشاكل بشكتاش المالية صلاح عن إبداعه الكروي

علق المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على الأنباء المتداولة بشأن مستقبل محمد صلاح، مؤكدًا احترامه الكامل للنجم المصري وتمنياته له بمواصلة النجاح في مسيرته مع أي نادٍ كبير يختاره.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «كامل الاحترام لـ محمد صلاح وتمنياتي له باستمرار النجاح والتوفيق في مستقبله الكروي في أي نادٍ كبير يختاره».

وأضاف: «لكن أحب أوضح أن نادي بشكتاش في أرقى مكان في إسطنبول، وهو نادٍ راقٍ، وأنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري، لكنه يعاني من مشاكل مالية كبيرة وأزمات ضريبية».

واختتم فرج عامر رسالته قائلًا: «أتمنى ألا تشغل هذه الأمور محمد صلاح عن إبداعه الكروي»



