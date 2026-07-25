رئيس بشكتاش يكشف موقف مفاوضات صلاح: قدمنا عرضنا الأخير وننتظر الرد

أكد سردال أدالي، رئيس نادي بشكتاش التركي، أن إدارة ناديه أنهت جميع خطواتها في ملف التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، مشيرًا إلى أن القرار النهائي أصبح بيد اللاعب وممثليه.

وأوضح أدالي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، أن المفاوضات مع قائد منتخب مصر استمرت خلال الفترة الماضية، وشهدت مناقشة مختلف التفاصيل المتعلقة بالصفقة، سواء من الناحية المالية أو التعاقدية.

وأشار رئيس بشكتاش إلى أن النادي أرسل عرضه الرسمي والأخير إلى معسكر محمد صلاح، مؤكدًا أن الإدارة لن تتقدم بعرض جديد، بعدما وصلت إلى أقصى ما يمكن تقديمه في إطار إمكانياتها.

وأضاف أن مسؤولي بشكتاش ينتظرون تلقي الرد النهائي من اللاعب خلال الفترة المقبلة، من أجل حسم مستقبله قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

واختتم أدالي تصريحاته بالتأكيد على أن النادي أنهى جميع إجراءاته في المفاوضات، وأن الخطوة التالية ستتوقف بالكامل على قرار محمد صلاح بشأن قبول العرض أو رفضه.