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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تطور خدمات طب الأسنان بـ70 مستشفى في 18 محافظة خلال عام

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أبرز إنجازات إدارة الأسنان التابعة لقطاع الطب العلاجي خلال الفترة من 1 يوليو 2025 إلى 30 يونيو 2026، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالارتقاء بخدمات طب الأسنان والتوسع في الخدمات التخصصية ورفع كفاءة المنشآت الصحية بما يسهم في تحسين جودة الرعاية وتوفير خدمات علاجية متكاملة بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن خطط التطوير شملت توزيع 39 وحدة أسنان على 17 محافظة وتوفير وتركيب 550 جهازًا ووحدة أسنان لدعم 70 مستشفى في 18 محافظة، تضم أجهزة الأشعة الرقمية والثابتة والمحمولة وعلاج الجذور وتحديد ذروة العصب والحشو الضوئي وكحت الجير والتعقيم، فضلًا عن تجهيز مراكز التدريب ومعامل التركيبات استعدادًا للاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كما تم استحداث وتطوير الخدمات في 34 مستشفى ووحدة ومركزًا صحيًا بـ10 محافظات لإدخال خدمات تخصصية جديدة وإعادة تشغيل عيادات بعد رفع كفاءتها.

إعادة تشغيل 49 عيادة وقسمًا لطب الأسنان 

وأشار الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي إلى افتتاح وإعادة تشغيل 49 عيادة وقسمًا لطب الأسنان داخل 47 منشأة صحية في 11 محافظة لاسيما بالمناطق المستهدفة بمبادرة حياة كريمة، وتنفيذ 175 عملية إحلال وتجديد وصيانة لوحدات الأسنان داخل 125 منشأة في 14 محافظة، وتطوير وتشغيل 12 معملًا للأسنان في 9 محافظات، مع تنفيذ 78 برنامجًا تدريبيًا استفاد منه أكثر من 30 ألفًا من أطباء الأسنان والتمريض والفنيين، وترشيح 436 طبيبًا للمشاركة في 4 مؤتمرات علمية، واعتماد خطة تدريبية للعام المالي 2026/2027 تضم 160 دورة، إضافة إلى إبرام 4 بروتوكولات تعاون جديدة مع جامعات الجلالة والسلام ودراية وسفنكس ليرتفع إجمالي بروتوكولات تدريب أطباء الامتياز إلى 20، ومشاركتهم في القوافل وتنفيذ أنشطة تدريبية مكثفة.

وأكدت الدكتورة منى البيار مدير عام الإدارة العامة لشؤون طب الأسنان تكثيف المتابعة الميدانية بالمرور على 259 مستشفى في 19 محافظة وتنفيذ 58 قافلة علاجية في 10 محافظات استفاد منها نحو 4900 مواطن، وتطوير مراكز الأسنان التخصصية بتدريب 89 طبيبًا وتقديم خدمات متخصصة لأكثر من 8352 مريضًا والمشاركة في مؤتمرات وقوافل مجتمعية واستكمال تجهيز مركز أسنان بورسعيد، إلى جانب تنفيذ 246410 ندوات تثقيفية استفاد منها أكثر من 1.9 مليون مواطن، وتنظيم مسابقة التميز العلمي بمشاركة 379 عملًا علميًا أسفرت عن فوز 56 عملًا، والتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتطوير الاستراتيجية الوطنية لصحة الفم والأسنان.

وقدمت إدارة الأسنان خلال العام المالي 10 ملايين و488 ألفًا و559 خدمة علاجية شملت خدمات العلاج الدوائي ومتابعة الحوامل والأطفال والخلع والجراحات والحشو وعلاج الجذور وأمراض اللثة والأشعة وجراحات الوجه والفكين والزراعة والتقويم والتركيبات، مؤكدة استمرار الوزارة في دعم المنشآت بأحدث التقنيات ورفع كفاءة الكوادر لضمان تقديم خدمات متطورة وآمنة وفق أعلى معايير الجودة.

وزارة الصحة والسكان وزير الصحة الأسنان طب الأسنان التدريب

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