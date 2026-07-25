بني سويف : مرور مفاجئ على وحدات ناصر الصحية لمتابعة العمل والخدمات

في إطار توجيهات الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية والرقابة على المنشآت الصحية، نفذ فريق من إدارة الرعاية الأساسية، تحت إشراف الدكتور أحمد أشرف، مدير الإدارة، جولة تفقدية على الوحدات الصحية بقرى الزيتون، ودلاص، وطنسا الملق التابعة لإدارة ناصر الصحية، وذلك اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو.

وضم فريق المرور الدكتور محمد عماد الدين، مساعد مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور أحمد دياب من إدارة الصيدلة، عبير فكري من تفتيش التمريض، شيماء عبد العال من إدارة الحوكمة.

واستهدفت الجولة التأكد من انتظام تواجد النوبتجيات بالوحدات الصحية، ومتابعة توافر الأدوية والأمصال بقسم الطوارئ، إلى جانب التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتكاملة للمواطنين.

وأكدت مديرية الصحة ببني سويف أن هذه الجولات تأتي ضمن خطة المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية، تنفيذًا لتوجيهات وكيل الوزارة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان جاهزية الوحدات الصحية لتلبية احتياجات المترددين عليها على مدار الساعة..