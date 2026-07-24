حملات مكثفة للنظافة وإزالة التعديات ورفع كفاءة الخدمات في مراكز بني سويف

واصلت الوحدات المحلية بمراكز "سمسطا والفشن وناصر وإهناسيا وببا" تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمظهر الحضاري، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب دعم منظومة النظافة ورفع كفاءة المرافق والخدمات الأساسية.



في مركز ومدينة سمسطا، تابع أسامة يونس رئيس المركز تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت عددًا من شوارع المدينة، وأسفرت عن تفريغ الحاويات الثابتة ورفع القمامة من محيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة، إلى جانب جمع المخلفات المنزلية من نطاق المجالس القروية، حيث تم توريد أكثر من 60 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي، فضلاً عن تحرير عدد من الإنذارات لمخالفات بيئية وإشغالات الطرق. كما تمت متابعة ملفات المتغيرات المكانية ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، مع تنفيذ إزالة حالتي تعدٍ بالبناء المخالف بزمام قريتي مازورا والشنطور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وفي مركز ومدينة الفشن، تابع مدحت صلاح رئيس المركز نتائج حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع حماية الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة حالة تعدٍ بالبناء بقرية أبسوج في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة. كما شهد قطاع الزراعة متابعة تسليم 100 طن من الأسمدة لجمعيتي نزلة إقفهص ومنشأة عمرو، وفي قطاع النظافة، تم رفع أكثر من 30 طنًا من القمامة والمخلفات من شوارع المدينة ومواقع التجميع والقرى التابعة، إلى جانب تنفيذ أعمال تطهير الترع والمصارف، ومراجعة وصيانة وحدات الإنارة العامة بالطرق ومداخل القرى.



وفي مركز ومدينة ناصر، قاد شوقي هاشم رئيس المركز حملة نظافة موسعة شملت عددًا من الشوارع الرئيسية، منها جمال عبدالناصر، وبورسعيد، والمركز الجديد، وشجرة الدر، وسعد زغلول، وطريق بني زايد، وشارع مدرسة محمد فريد، والمستوصف، والبنك الأهلي، مع رفع التراكمات والمخلفات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي كما شهدت قرية بهبشين تنفيذ إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتزامن مع متابعة أعمال الصرف الصحي، وتغطية الغرف، ومتابعة أعمال إنشاء الملحق الجديد بمدرسة الشهيد محمد رجب.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، تابع أحمد توفيق رئيس المركز تنفيذ حملات إزالة التعديات، حيث تم إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد بزمام قرية منشأة عبدالصمد كما تم إزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء على أرض أملاك الدولة بالإضافة إلى إزالة متغير مكاني غير قانوني داخل الحيز العمراني بقرية قله. فيما واصلت الوحدات المحلية القروية أعمال تمهيد الطرق، ورفع المخلفات الصلبة، وصيانة كشافات الإنارة، ومتابعة ملفات التصالح والتقنين، وترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي الفوري لأي مخالفات بناء.

وفي مركز ومدينة ببا، تابع أحمد علاء رئيس المركز أعمال الصيانة اللازمة لمأخذ محطة مياه الشرب والصرف بقرية *الفقاعي* وبدء تشغيل المحطة، بالإضافة إلى صيانة كشافات الإنارة بالطريق الدائري للمدينة، بينما شملت حملات النظافة أمس شوارع الشباب، والطحاوية، وطراد النيل البحري، والمناهري، والمستوصف، وكزبلانك، وميدان الدريسة، والحدادين، والمدارس، والعمدة، وشارع 11، وحيدر، وإدارة التضامن الاجتماعي، وعمائر الشونية، ومستشفى المودة، وخورشيد، إلى جانب تفريغ الحاويات والصناديق وعلى مستوى القرى، نُفذت حملات نظافة بقرية صفط راشين، وقرية سدس، و الطريق الزراعي أمام .

