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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف تطلق خطة تصحيحية لرفع كفاءة المنشآت الصحية وتبدأ جولاتها الميدانية بإدارة الفشن

صحة بني سويف
صحة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تم تنفيذ مرور ومسح ميداني على وحدتي "دلهانس" و"صفط الخرسا" التابعتين لإدارة الفشن الصحية في إطار توجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وبمتابعة مستمرة من الدكتور محمد قريبة، وكيل المديرية، وتحت اشراف الدكتورة دينا أحمد عبدالباسط، مدير إدارة متابعة المديريات.

​خطة تصحيحية تستهدف 25% من المنشآت خلال 90 يوماً

​وتأتي هذه الجولات الميدانية تطبيقاً للرؤية الاستراتيجية والتعليمات الوزارية المشددة بضرورة رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في جميع المنشآت الصحية. حيث أطلقت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بني سويف استراتيجية عمل متكاملة، تستهدف في مرحلتها الأولى تطوير ورفع كفاءة 25% من إجمالي المنشآت الصحية على مستوى المحافظة.

​وفي هذا السياق، تَعكُف "إدارة متابعة المديريات" بالمديرية حالياً على إجراء عملية مسح وتقييم ميداني دقيق وشامل لهذه المنشآت. بهدف رصد وتحليل الوضع الراهن، للبدء الفوري في تنفيذ "خطة تصحيحية" متكاملة وإطلاق حزمة من "مشاريع التحسين".

​وتحقق الخطة اهدافها خلال 90 يوماً، بحيث تشهد المنشآت المستهدفة طفرة حقيقية في كفاءة تقديم الخدمة الطبية، بما ينعكس علي رفع معدلات "رضا المرضى" والمترددين على تلك المنشآت.

​واستهدف المرور الوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة وبدء عملية التقييم الفعلي من خلال المحاور الآتية:

​التقييم الشامل للأداء: مراجعة مستوى الانضباط الإداري والفني، وانتظام سير العمل داخل الوحدتين. ​الخدمات والمبادرات: متابعة دقيقة لأعمال الرعاية الأساسية، وسير العمل ببرامج التطعيمات، ونسب إنجاز المبادرات الرئاسية.

​الإمداد والتجهيزات: التأكد التام من توافر الأرصدة الكافية من الأدوية والمستلزمات الطبية. ​التوثيق والرصد: مراجعة السجلات والدفاتر المنظمة للعمل، ورصد أية معوقات أو فجوات تشغيلية قد تؤثر على جودة الخدمة.

​الدعم الفني والتدريب: تقديم التوجيهات اللازمة ودعم العاملين في تطبيق مؤشرات الأداء ومقاييس التقييم الحديثة.

​فريق العمل القائم بالمرور ضم كلاً من: ​الدكتورة  إيناس صفوت: نائب مدير الأدارة ​الدكتورة  نورا جمال: مسؤول الإدارات ​الدكتورة  منى سمير: مسؤول الاستبيانات واستطلاعات الرأي ​الدكتورة ألفت صفوت عبدالحفيظ: مسؤول مؤشرات الأداء. الدكتورة سوزان حمدي: مدير المتابعة بإدارة الفشن الصحية.​الدكتور محمد نشأت نوال محمد  أعضاء متابعة إدارة الفشن الصحية.

بني سويف الفشن صحة بني سويف دلهانس صفط الخرسا

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