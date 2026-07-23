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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يناقش مع جمعية مستثمري بياض العرب الصناعية آليات الدفع بملف الاستثمار بالمنطقة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اجتماعاً مع جمعية مستثمري منطقة بياض العرب الصناعية، لبحث أوجه التعاون مع أعضاء الجمعية ومناقشة بعض الملفات والتحديات التي تواجه بعض المصانع، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الاستثمار وتوفير مناخ جاذب للتوسع الصناعي وزيادة الإنتاج.

جاء ذلك بحضور عصام سليمان، رئيس الجمعية، وسلمى فتحي، مدير الاستثمار، ودعاء هلال، مدير منطقة بياض العرب الصناعية، وعدد من أعضاء الجمعية.

ناقش الاجتماع بعض الموضوعات المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات المقدمة بالمنطقة الصناعية، وفي مقدمتها مشكلة الصرف الصناعي والإجراءات التي تم اتخاذها والحلول والمقترحات اللازمة لحل تلك المشكلة بشكل جذري ونهائي.

كما تم  استعراض عدد من المقترحات والرؤى التي تسهم في دعم المصانع القائمة وتشجيع التوسع الاستثماري خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على  استمرار التنسيق والمتابعة مع مختلف الجهات المختصة لتحقيق حلول عملية وسريعة للمشكلات المطروحة.
 

بني سويف محافظ بني سويف بياض العرب

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