بسبب التأخر في إحضار المشاريب.. قائد سيارة يحطم محتويات مقهى بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بالاصطدام عمداً بالكراسى والمناضد البلاستيكية أمام أحد المقاهى بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد مالك المقهى "غير مرخصة" (مقيم بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير) وبسؤاله قرر بتضرره من (عامل) لقيامه بتاريخ 19 / الجارى بالتعدى عليه بالضرب، وقيادة سيارته الملاكى والإصطدام بالكراسى والمناضد البلاستيكية المتواجدة أمام المقهى ملكه وإحداث تلفيات بها وذلك لخلافات بينهما بسبب التأخر فى إحضار بعض المشروبات التى قام بطلبها حال جلوسه على المقهى.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها، ومالك المقهى لإدارتها بدون ترخيص، وجار التنسيق مع الجهات المعنية لغلق المقهى.