سقطت على مبخرة.. القبض على سيدتين تعديتا على طليقة شقيقهما بالضرب بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام شقيقتى طليقها بالتعدى عليها بالضرب وسحلها داخل مسكنها بمنطقة خورشيد بالإسكندرية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 / الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه من القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من شقيقتى طليقها "ربتا منزل – مقيمتان بالعقار سكنها" لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والضرب مما أدى إلى إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة" وقيامهما بدفعها مما أدى لسقوطها أعلى مبخرة بها قطعة فحم مشتعلة مما أسفر عن إصابتها "بحروق متفرقة" حال تواجدهن بسلم العقار محل سكنهن لخلافات بينهما حول الجيرة.. وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.