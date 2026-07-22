بالعصي الخشبية.. القبض على 13 أجنبيا تشاجروا مع بعضهم في أسوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بأسوان.



بالفحص تبين حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان أسوان بين طرف أول: (6 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول")، وطرف ثان: (7 أشخاص "يحملون جنسية ذات الدولة") جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، لخلافات مالية بينهم، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام "عصى خشبية" دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وتم بإرشادهم ضبط (العصى الخشبية المستخدمة فى التعدى) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.