جهود مكثفة لانتشال الجثمان.. مصرع طالب غرق في نهر النيل بقنا

لقى طالب مصرعه، غرقا أثناء نزوله للسباحة مع آخرين فى نهر النيل بنطاق مركز دشنا، شمال قنا.تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع طالب 16 عاماً، غرقا أثناء السباحة في نهر النيل بنطاق مركز دشنا.

من جانبها دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، بفريق إنقاذ نهرى لانتشال الجثمان تمهيداً لإيداعه مشرحة المستشفى.

فيما يشهد محيط المنطقة تواجد كبير للأهالى للمساعدة فى عملية الإنقاذ وانتظاراً لخروج الجثمان.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



