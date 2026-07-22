محافظ قنا يبحث مع الاتحاد النوعي لمياه الشرب إعداد خطة لتنمية القرى الأكثر احتياجًا

استقبل اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اللواء أركان حرب محمود محمد نافع، عضو مجلس أمناء الاتحاد النوعي المصري للمياه والصرف، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعات المتطورة "BMC"، والدكتورة مروة الدريني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي المصري للمياه والصرف، بحضور المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

واستعرض اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين محافظة قنا والاتحاد النوعي لمياه الشرب والصرف الصحي، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق استفادة المواطنين من الخدمات الأساسية، لا سيما بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وناقش محافظ قنا، خلال اللقاء إعداد خطة عمل تمتد لعام، تستهدف تنظيم مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في دعم وتنفيذ مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي داخل القرى والنجوع الأكثر احتياجًا على مستوى المحافظة، بما يسهم في توحيد الجهود، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتحقيق العدالة المجتمعية في توزيع الخدمات.

كما تناول الببلاوي، وضع آلية لحصر القرى والنجوع الأكثر احتياجًا لخدمات مياه الشرب، تمهيدًا لتحديد أولويات التدخل وتنفيذ المشروعات وفقًا للاحتياجات الفعلية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بجودة الحياة في مختلف أنحاء المحافظة.

وأكد محافظ قنا، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن وصول الخدمات الأساسية إلى الفئات الأولى بالرعاية، ويحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.



