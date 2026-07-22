ارتفاع تصاريح العمل للمصريين بالخارج إلى 1.18 مليون خلال 2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشرة السنوية لتصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج عام 2025 وفيما يلى عرض أهم المؤشرات الإحصائية بالنشرة :

بلغ إجمالى التصاريح الصـادرة للمصـريين للعمـل بالخـارج 1182.5 ألف تصريح عام 2025 مـــقابل 1083.6 ألف تصريح عـــــــــام 2024 بنسبة زيادة قدرها 9.1٪.

تطور أعداد تصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج خلال الفترة (2021 - 2025)

بـــــــلغ إجمـــــــالى التصــــاريح الصــــادرة للمصــــريين للعمـــــــل بالخــــــــــارج ( أول مرة ) 892,8 ألف تصريح بنسبة 75.5٪ وبلغ إجمـــالى التصاريح الصــادرة (تجـــديد) 289.8 ألف تصريح بنسبة 24.5٪ عام 2025 .

جاءت مجموعة الدول العربية فى مقدمة الدول التى يعمل بها المصريين في الخارج، حيث بلغ عدد التصاريح الصادرة للمصــريين للعمــل بهـــا 1141.7 ألف تصريح تمثل 96.5٪ مـن إجمالى التصـاريح الصــادرة للمصريين للعمــل بالخـارج عـام 2025.

بلغ عدد التصاريح الصادرة للمصريين للعمل بمجموعة الدول الأوروبية حوالى 27 ألف تصريح تمثل 2.3 ٪ من إجمالى التصاريح الصادرة للمصريين للعمل بالخارج عام 2025.

بــلغ عدد التصاريح الصادرة للذكور للعمـل بالخـارج 1152.5 ألف تصريح يمثلون 97.5٪، بينما بلغ عدد التصاريح الممنوحة للإناث للعمل بالخارج 30.1 ألف تصريح يمثلن 2.5 ٪ من إجمالى عدد المصريين الحاصلين على تصاريح للعمل بالخارج عام 2025 .

يمثل الحـاصلون عــــلى تصـــــاريح للعمــــل بالخارج لحملة (المؤهلات المتوسطة) العدد الأكبر حـيث بلغ عددهم 517 ألف تصريح يمـثلون 43.7٪ ، يليهم حملة (المؤهلات العليا) بعــدد 358.3 ألف تصـريح يمثـلون 30.3٪ مــن إجمالى التصاريح الصــادرة للمصريين للعمــل بالخارج عــام 2025.

بلغ عدد التصاريح الصادرة للمصريين للعمل بالخارج الحـاصلين علـــى تعاقدات شخصيـة 1135.6 ألف تصريح تمثل 96٪ يليهم الحاصلين على إجازة للعمـل بالخارج بعدد 45.8 ألف تصريح تمثــل 3.9٪ ، بينما بلغ عدد الإعارات 1238 تصريح بنسبة 0.1٪ من إجمالى التصاريح الصـادرة للمصريين للعمل بالخـارج عام 2025.