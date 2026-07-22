بعد جدل رأفت الهجان.. أحمد ماهر: عاتبت أشرف زكي على التسرع في بيان النقابة

جدل كبير تم إثارته حول تدخل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في إسناد دور رأفت الهجان للفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز بعد أن روى الفنان الكبير أحمد ماهر قصة لقاء محمود عبد العزيز بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عندما سافر لأداء العمرة.

وعلق الفنان الكبير أحمد ماهر على الجدل المثار حاليا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم هنا القاهرة" والذي يقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي على قناة "مودرن mti" وقال: "أنا دعيت إلى الحج بدعوة من خادم الحرمين وأنا في الطائرة فوجئت إن الدعوة ليست لي فقط ولكن معي النجم محمود عبد العزيز رحمة الله عليه ومعه زوجته بوسي شلبي، والنجم الراحل نور الشريف ومعه زوجته النجمة بوسي، ومعنا أيضا الحج عمر الحريري، وعند وصولنا هناك فوجئنا إن معنا النجمة نورا، أدينا مناسك الحج، ونفطر ونتغدى ونتعشى سوا".

أحمد ماهر يكشف تفاصيل ما قاله الساحر

وتابع: "وفي إحدى الأمسيات قال لنا محمود عبد العزيز: السعودية لها في نفسي أثر بالغ القيمة وقاعد بفتكر الواقعة التي حصلت لي في رأفت الهجان، فسألناه ماذا حدث؟، فقال: الدور جالي وبعدها اتسحب مني بعد أن دخلت في مرحلة عشق وغرام للشخصية شعرت أنني سأمرض وأصيبت بالاكتئاب فقررت أعمل عمرة حتى لا أترك نفسي لهذا الإحساس القبيح، وأنا في السعودية فوجئت أن الرئيس محمد حسني مبارك حضر واتحكى له الموضوع، فقال أنت اللي حتعمل الدور، ورفع السماعة وقال للقاهرة الدور يرجع لمحمود عبد العزيز، هذا الكلام قيل لي شخصيا من المرحوم، فمحدش يراجعني".

التواصل مع أشرف زكي بعد بيان النقابة

وأضاف أحمد ماهر حديثه وقال:" عاتبت أشرف زكي وقلت له قبل أن تخرج بيانا كلمني افهم الموقف، إنما أن يخرج البيان فجأة هذا لا يليق، ومن يشكك في هذا الكلام لدينا شئون قانونية نناقشهم ونعرف على ماذا يعترضون، وما قلته أين الإساءة به للفن المصري، أنا أحكي واقعة قالها بلسانه لي، وأحد الصحفيين سألني كيف يتأكدوا فقلت له يروحوا للأموات كلهم الله يرحمهم، والأستاذة بوسي شلبي موجودة ولكن كانت تجلس مع السيدات في الوقت الذي حكى فيه محمود تلك الواقعة، اللي عايش أحمد ماهر عاوزين تصدقوه صدقوه".

واستطرد أحمد ماهر: "وعلى أثر تلك الزوبعة فوجئت أن أحد الأشخاص أرسل لي لقاء للفنان أحمد شاكر روى فيه عن لقاء محمود عبد العزيز وحسني مبارك وقال له بنفسه عن ما حدث، وهذا مسجل وأرسلته لأشرف زكي بالمناسبة وقال لي هتشوف البيان الذي سوف أخرجه شكله إيه".

أحمد ماهر: أنا زعلان من الجمعية العمومية

وأكد الفنان الكبير أحمد ماهر أنه لن يحضر اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المهن التمثيلية والمقرر إقامته اليوم الأربعاء لمناقشة حق الأداء العلني، مردفا: "أنا مش زعلان من حد، زعلان من الجمعية العمومية لأنني رشحت نفسي قبل ذلك على مقعد النقيب وحصل مؤامرة رغم أنني قدمت برنامجا طموحا وقدمت مناظرة في أمسية يعلم بيها ربنا ومصورة، وفوجئت أن الجمعية العمومية أدارت لي ظهر المجن ويومها نجح الفنان أشرف عبد الغفور، نجحوه وسقطوا أحمد ماهر، فأنا مختصم مع الجمعية العمومية ورافض اللقاء مع أحد".

حق الأداء العلني

وعن رأيه في مناقشة قانون حق الأداء العلني قال أحمد ماهر: "أنا مع حق الأداء العلني، وهذا يتم للموسيقيين وعند إذاعة الأغنية "البونديرة ترمي"، وهذه المسألة بها معنى عبقري أن الفنان لن يتكالب على العمل بقدر أنه يبحث عن الأعمال الجيدة لأنه شبعان، البعض مع احترامي يقبل العمل عشان يعيش، هذا الموقف سوف يحمي الفنان ويضمن منتج فني رفيع المستوى".

واختتم الفنان الكبير أحمد ماهر حديثه وقال: "أخر عمل فني جيد شاهدته مسلسل "صيد العقارب"، والسينما لا أدخلها، أنا ابن جيل تربى على مستوى معين من الأفلام التي عشتها وتفرجت عليها وانفعلت بها، أفلام تكلمنا عن واقع المجتمع المصري بما يحمل من عبق وعادات وتقاليد وقيم ودين، المسائل انهاردة خرجت عن هذا الإطار وشايفين موجة من البلطجة والعبارات الخادشة للحياء، ومستوى حواري لم نسمع به من قبل، كيف أتعاطى مع هذه الأفلام".

تصريحات أحمد ماهر تثير الجدل

وروى الفنان الكبير أحمد ماهر طريقة إسناد الدور في لقاء تليفزيوني سابق، مؤكدا أن محمود عبد العزيز التقى بمحمد حسني مبارك عندما سافر لأداء العمرة بعد أن كان يعمل على الدور وفوجئ بإسناده للزعيم عادل إمام، وهناك عندما سأله الرئيس الأسبق عن أحواله حكى له عن حزنه فقال له:"أنت اللي حتعمل الدور".

بيان نقابة المهن التمثيلية

فأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا قالت فيه: نقابة المهن التمثيلية ترفض هذا الادعاء شكلاً وموضوعاً، وترفض المساس بالثوابت وإهانة رموزها، ونطالب الفنان أحمد ماهر بإثبات ما يدّعيه، أو سنتخذ إجراءات حازمة ضده".

وأكدت النقابة أن اختيار الأدوار في الأعمال الفنية الضخمة كان وسيظل قائماً على الموهبة والكفاءة والقيمة الفنية، بعيداً من التدخلات أو الوساطات، مشددةً على أن محاولة ربط بطولة مسلسل بحجم "رأفت الهجان" بتدخلات سياسية تشكّل إساءة الى تاريخ الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وإلى صنّاع العمل.

وطالبت النقابة أحمد ماهر بتقديم أدلة ووثائق رسمية تثبت صحة ما ذكره بشأن تدخلات مزعومة في إسناد بطولة المسلسل، مؤكدةً أنه في حال عدم تقديم ما يثبت صحة تلك الرواية، فستتخذ النقابة كل الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة بحقه، حفاظاً على تاريخ رموز الفن المصري وصوناً لتراث القوى الناعمة.

تعليق زوجة المخرج

من جانبها أكدت الفنانة تهاني راشد زوجة المخرج يحيى العلمي والذي تولى إخراج مسلسل "رأفت الهجان" عدم صحة رواية الفنان الكبير أحمد ماهر وطالبته بإثباتها، وذلك في تصريحات صحفية.

خلاف الزعيم مع فريق العمل

بدأ الزعيم عادل إمام بروفات الترابيزة في مسلسل رأفت الهجات وصور أول مشهد وهو وفاة رأفت في الأحداث، ولكن كان يريد أن يغير في التسلسل الزمني للأحداث فتحدث مع مؤلف العمل الذي تمسك برؤيته، فاعتذر الزعيم عن الدور.

"رأفت الهجان" أحد أهم كلاسيكيات الدراما المصرية

ويُعد مسلسل "رأفت الهجان" من أبرز الأعمال في تاريخ الدراما المصرية والعربية، إذ جسّد الفنان الراحل محمود عبد العزيز خلاله شخصية رجل الاستخبارات المصري رفعت الجمال، وحقق العمل نجاحاً استثنائياً طوال فترة عرضه، ولا يزال يُصنف ضمن أهم المسلسلات الوطنية.

وشارك محمود عبد العزيز في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، بينهم: يوسف شعبان ويسرا وصلاح ذو الفقار وأحمد ماهر، وهو من تأليف الكاتب الكبير صالح مرسي، وسيناريو وحوار بشير الديك، وإخراج الراحل يحيى العلمي، ليظل أحد أبرز الأعمال الفنية التي وثّقت بطولات جهاز الاستخبارات العامة المصرية.