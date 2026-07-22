موتسيبي : لا نريد ميسي في أفريقيا ونتمنى تكرار تجربة محمد صلاح وإيتو وماني

أكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على رغبته في تكرار تجربة محمد صلاح وساديو ماني وإيتو في القارة السمراء

وقال موتسيبي في تصريحات صحفية : لا نريد ميسي في أفريقيا ولكن نتمنى تكرار نجاحات محمد صلاح وساديو مانى وصامويل إيتو

وواصل : ما قدمه المنتخبات الأفريقية في كأس العالم مميز ونطمح أن يكون الجميع مثل مصر والمغرب أنا فخور بمصر في المونديال

وأردف : كنا فخورين بتقدم منتخب مصر على الأرجنتين بهدفين مقابل لا شيء وحتى قبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق لن أتحدث عن الأمور الفنية ولكن أرغب دائما في رؤية منتخباتنا تهاجم والهجوم خير وسيلة للدفاع.

وواصل : المنتخبات الافريقية في كأس العالم قدموا أداء مميز وتاريخي انظروا الى ما فعله منتخب مصر امام الارجنتين وأصبحت القارة الأفريقية قريبه من تحقيق لقب كأس العالم.

وأكمل : النجاح لأي دولة أفريقية في كأس العالم يجعلنا فخورين بها وإذا وصل منتخب واحد أفريقي لنصف النهائي أو النهائي المونديال فإنه سيحصل على احترام العالم.

واختتم موتسيبي تصريحاته : فخور بمستوى المنتخبات في كأس العالم ومصر والمغرب قدموا أداء خيالي ونبحث عن التطوير.