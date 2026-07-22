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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات iQOO 16T: وحش الألعاب القادم بمروحة تبريد مدمجة وشاشة 2K!

هاتف iQOO 16T
هاتف iQOO 16T
لمياء الياسين

في يونيو الماضي ، ظهرت أولى تفاصيل هاتف iQOO 16T. حينها، كشف التسريب أنه سيكون جهازًا بشاشة كبيرة. والآن، كشف تسريب جديد من المُسرّب Digital Chat Station عن بعض التفاصيل الإضافية حول الجهاز.

 تسريب المواصفات الرئيسية لهاتف iQOO 16T

تشير أحدث التسريبات إلى أن شركة iQOO قد بدأت باختبار هاتف iQOO 16T  ومن المتوقع أن يعمل  بمعالج كوالكوم الرائد SM8950 القادم، والذي يُتوقع أن يكون نسخة مطورة من معالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل السادس . 
على الجانب الآخر من المتوقع أن يأتي الهاتف  مزود بمروحة تبريد كبيرة مدمجة لتحسين الأداء الحراري، ويجري اختباره حاليًا مع شاشة سامسونج مسطحة بدقة 2K. ورغم أن المواصفات قد تتغير قبل الإطلاق، إلا أن التسريب يشير إلى أن شركة iQOO تركز على تقديم أداء متميز وتبريد متطور في هاتف 16T القادم.

ميزات هاتف iQOO 16T


سيخلف هاتف iQOO 16T هاتف iQOO 15T الذي طُرح لأول مرة في مايو 2026. ولا تتوفر حاليًا أي معلومات حول موعد إطلاق هاتف 16T، ويبقى أن نرى ما إذا كانت iQOO تخطط للكشف عنه في مايو 2027 أو قبل ذلك.

يتميز هاتف iQOO 15T بشاشة AMOLED LTPO مقاس 6.82 بوصة بدقة 2K+ ومعدل تحديث 144 هرتز، بالإضافة إلى مستشعر بصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية. ويحتوي على معالج Dimensity 9500 Monster، وذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X تصل إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية UFS 4.1 تصل إلى 1 تيرابايت، وبطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير مع شحن بقوة 100 واط.


يعمل هاتف 15T بنظام OriginOS 6 المبني على نظام Android 16، ويتميز بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. أما في الخلف، فيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بتقنية التثبيت البصري للصورة (OIS)، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل. يتميز الجهاز بإطار معدني، ويحمل تصنيف IP68/IP69 لمقاومة الغبار والماء.

هاتف iQOO 16T معالج كوالكوم شركة iQOO ذاكرة وصول عشوائي كاميرا رئيسية كاميرا أمامية

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