قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خنقـ.ها بسلك كهرباء.. شاب ينهي حياة أمه المسنة داخل منزلها بالشرقية
فرصة جديدة للثأر .. قطر تستضيف مباراة الفيناليسما بين الأرجنتين وإسبانيا
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 في محلات الصاغة
وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو
هل يجوز لي التصدق من مصروف البيت دون علم زوجي؟.. حرام بهذه الحالة
حر شديد ونشاط للرياح.. تحذير من طقس اليوم الثلاثاء 21 يوليو
هل تنخفض أسعار اللحوم والدواجن.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة في الأسواق
15 صورة ترصد هدوء امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل في المدارس
زلاتان يهاجم باريديس بعنف ويودّع التحليل التلفزيوني
جولة لـ وزير الرياضة في الإسكندرية للاحتفال باليوم الرياضي العربي
الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في بلدة زوطر بعد الانسحاب الإسرائيلي
نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال أيام ..سجل بياناتك هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيهما أفضل للشراء هاتف Vivo S2 أو Redmi Note 17؟

هاتف Vivo S2
هاتف Vivo S2

بعد صمت دام قرابة سبع سنوات، يعود هاتف Vivo S2 إلى الأسواق. ووفقًا للتسريبات يعد من المتوقع إطلاق الهاتف في أوائل أغسطس 2026، على أن تبدأ المبيعات في حوالي 15 أغسطس. 

وقد ظهر الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات Bluetooth SIG، وهو ما يُعدّ مؤشرًا قويًا على قرب الإعلان الرسمي.

مواصفات هاتف Vivo S2

مواصفات هاتف Vivo S2

على الجانب الآخر وفقا للتسريبات يعد هاتف S2 من فئة الهواتف المتوسطة المتميزة، مما يجعله منافسًا مباشرًا لهواتف مثل Oppo Reno 16 Pro. إذا صحت هذه الشائعات، فسيكون خيارًا ممتازًا لكل من يرغب في هاتف أنيق بكاميرات جيدة ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة Super AMOLED رائعة مقاس 6.38 بوصة، ومعالج MediaTek Helio P65. 

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف ومزودًا بكاميرا رئيسية بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل و ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت عند الإطلاق. من المتوقع أن يرتقي هاتف S2 الجديد بهذه المواصفات إلى مستوى أعلى بفضل مكوناته الداخلية المحسّنة ومعالجة الصور المتطورة. 

هاتف Redmi Note 17

هاتف Redmi Note 17

 أعلنت شركة ريدمي رسميًا عن سلسلة هواتف نوت 17 والذي من المتوقع أن يأتي ببطارية بسعة 8000 مللي أمبير، تكفي بسهولة ليوم كامل من الاستخدام المكثف وربما أكثر. كما سيتميز بشاشة OLED، ما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بألوان سوداء عميقة وألوان زاهية.

فيما يخص الكاميرا، سيستخدم هاتف Redmi Note 17 مستشعر Light Fusion 400 بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الخلفية. يُعرف هذا المستشعر بأدائه الممتاز في الإضاءة المنخفضة، لذا من المتوقع أن تكون الصور جيدة حتى في ظروف الإضاءة الخافتة. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 8 ميجابكسل، وتتولى التقاط صور السيلفي.

من المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل، بما في ذلك المواصفات الكاملة والأسعار وخيارات التخزين، مع اقتراب موعد الإطلاق ومن المتوقع أن يأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت ، بالإضافة إلى خياري اللون الأزرق والأسود الليلي. ومن المرجح أن تضيف شاومي المزيد من خيارات ذاكرة الوصول العشوائي وسعة التخزين مع اقتراب موعد الإطلاق.

ظهرت سلسلة هواتف نوت 17 لأول مرة في الصين، حيث تم إطلاقها بتصميم جديد، وبطاريات أكبر، وشاشات بدقة 1.5K . ومن المتوقع أن يشهد الإصدار الهندي بعض التغييرات مقارنةً بالإصدار الصيني، وذلك تماشياً مع نهج شاومي المعتاد في تعديل هواتفها لتناسب مختلف الأسواق.

هاتف Vivo S2 هاتف S2 Oppo Reno 16 Pro شاشة Super AMOLED سعة تخزين كاميرا أمامية ذاكرة وصول عشوائي هواتف نوت 17

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من "أصعب أسبوع في يوليو".. طقس شديد الحرارة اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل تُرحّل إلى نهاية الأسبوع؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل ترحل إلى نهاية الأسبوع؟

ايناس صابر

مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي

كوكوريلا

حقيقة ظهور كوكوريلا بكأس العالم داخل كيس قمامة.. هل كانت النسخة الأصلية؟

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

استقرار وترقب.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 في البنوك المصرية

منتخب مصر

قفز 5 مراكز.. تصنيف منتخب مصر بعد انتهاء كأس العالم

مدرب الزمالك الجديد

قاهر الكبار وأخصائي كؤوس.. من هو فوك رازوفيتش مدرب الزمالك الجديد؟

ترشيحاتنا

لياندرو باريديس

باريديس يعلق بعد خسارة الأرجنتين: شرف عظيم أن أكون جزءاً من أفضل منتخب في التاريخ

إنزو فرنانديز

أول تعليق من إنزو فرنانديز بعد طرده وخسارة نهائي المونديال: القميص أكبر من النتيجة

كوتي روميرو

سننهض من جديد.. رسالة مؤثرة من روميرو للجماهير بعد خسارة كأس العالم

بالصور

أبيض X أسود.. صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن
صور جديدة من زفاف ابنة إبراهيم حسن

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق
يارا السكرى تثير الجدل بفستان يبرز قوامها الممشوق

اضطربات هضمية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الإسبانش لاتيه يوميًا؟

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم
طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد