أيهما أفضل للشراء هاتف Vivo S2 أو Redmi Note 17؟

بعد صمت دام قرابة سبع سنوات، يعود هاتف Vivo S2 إلى الأسواق. ووفقًا للتسريبات يعد من المتوقع إطلاق الهاتف في أوائل أغسطس 2026، على أن تبدأ المبيعات في حوالي 15 أغسطس.

وقد ظهر الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات Bluetooth SIG، وهو ما يُعدّ مؤشرًا قويًا على قرب الإعلان الرسمي.

مواصفات هاتف Vivo S2

مواصفات هاتف Vivo S2

على الجانب الآخر وفقا للتسريبات يعد هاتف S2 من فئة الهواتف المتوسطة المتميزة، مما يجعله منافسًا مباشرًا لهواتف مثل Oppo Reno 16 Pro. إذا صحت هذه الشائعات، فسيكون خيارًا ممتازًا لكل من يرغب في هاتف أنيق بكاميرات جيدة ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة Super AMOLED رائعة مقاس 6.38 بوصة، ومعالج MediaTek Helio P65.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف ومزودًا بكاميرا رئيسية بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل و ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت عند الإطلاق. من المتوقع أن يرتقي هاتف S2 الجديد بهذه المواصفات إلى مستوى أعلى بفضل مكوناته الداخلية المحسّنة ومعالجة الصور المتطورة.

هاتف Redmi Note 17

هاتف Redmi Note 17

أعلنت شركة ريدمي رسميًا عن سلسلة هواتف نوت 17 والذي من المتوقع أن يأتي ببطارية بسعة 8000 مللي أمبير، تكفي بسهولة ليوم كامل من الاستخدام المكثف وربما أكثر. كما سيتميز بشاشة OLED، ما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بألوان سوداء عميقة وألوان زاهية.

فيما يخص الكاميرا، سيستخدم هاتف Redmi Note 17 مستشعر Light Fusion 400 بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الخلفية. يُعرف هذا المستشعر بأدائه الممتاز في الإضاءة المنخفضة، لذا من المتوقع أن تكون الصور جيدة حتى في ظروف الإضاءة الخافتة. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 8 ميجابكسل، وتتولى التقاط صور السيلفي.

من المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل، بما في ذلك المواصفات الكاملة والأسعار وخيارات التخزين، مع اقتراب موعد الإطلاق ومن المتوقع أن يأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت ، بالإضافة إلى خياري اللون الأزرق والأسود الليلي. ومن المرجح أن تضيف شاومي المزيد من خيارات ذاكرة الوصول العشوائي وسعة التخزين مع اقتراب موعد الإطلاق.

ظهرت سلسلة هواتف نوت 17 لأول مرة في الصين، حيث تم إطلاقها بتصميم جديد، وبطاريات أكبر، وشاشات بدقة 1.5K . ومن المتوقع أن يشهد الإصدار الهندي بعض التغييرات مقارنةً بالإصدار الصيني، وذلك تماشياً مع نهج شاومي المعتاد في تعديل هواتفها لتناسب مختلف الأسواق.