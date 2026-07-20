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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

زلزال من أوبو.. تسريب هاتف Oppo A7 Pro Max ببطارية 10,000 مللي أمبير

هواتف A6 من أوبو
هواتف A6 من أوبو
لمياء الياسين


تضم سلسلة هواتف A6 من أوبو أكثر من 15 هاتفًا في الأسواق العالمية، ويبدو أن الشركة قد توقفت عن إنتاج هذه السلسلة.

وكشف تسريب جديد عن وجود هاتف A7 Pro Max، الذي يبدو أنه أقوى هواتف سلسلة A7. إليكم المواصفات المسربة للجهاز.

 المواصفات الرئيسية لهاتف Oppo A7 Pro Max

بحسب التسريبات، سيأتي هاتف أوبو A7 برو ماكس بشاشة OLED مسطحة قياس 6.78 بوصة، بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى مستشعر بصمة مدمج في الشاشة.
تعد من أبرز مميزات هذا الهاتف أنه مزود ببطارية ضخمة أحادية الخلية بسعة 10000 مللي أمبير مع شحن بقوة 80 واط. وعلى الرغم من هذه البطارية الكبيرة، يُقال إن سمك الهاتف يبلغ 8.47 ملم ووزنه حوالي 226 جرامًا.

كشفت شركة كوالكوم عن معالج سنابدراغون 4 من الجيل الخامس في مايو الماضي، ويبدو أن هاتف A7 Pro Max سيكون من أوائل الهواتف التي ستعتمد عليه. ولا تتوفر حاليًا أي معلومات حول خيارات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة التخزين في الهاتف.


بالنظر إلى كونه هاتفًا متوسط ​​الأداء، فمن المتوقع أن يتميز هاتف A7 Pro Max بكاميرات متوسطة الجودة. تكشف التسريبات عن وجود كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل. والمثير للدهشة، أنه يُشاع أيضًا أنه سيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

هواتف A6 هاتف أوبو A7 ب هاتف أوبو A7 برو ماكس شاشة OLED بطارية ضخمة هاتف A7 Pro Max

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