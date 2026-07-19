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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب هاتف Pixel 11a.. هل تُبهرنا جوجل هذه المرة؟

سلسلة هواتف Pixel 11.
سلسلة هواتف Pixel 11.
لمياء الياسين

لم يتبقَّ سوى أقل من شهر على إطلاق جوجل لسلسلة هواتف Pixel 11. وقد بدأت الشركة بالفعل بالترويج للهواتف قبل حدثها المقرر في 12 أغسطس ، بما في ذلك لمحة سريعة عن إضاءة Pixel Glow الجديدة المدمجة في شريط الكاميرا. ونتوقع أن نرى هواتف Pixel 11 وPixel 11 Pro وPixel 11 Pro XL وPixel 11 Pro Fold على المنصة.

من المرجح أن يصل هاتف Pixel 11a الأقل سعراً في وقت لاحق، على الأرجح في ربيع عام 2027. ومع ذلك، فقد كشف تسريب جديد من Mystic Leaks بالفعل عن معظم مكوناته، وقد تقوم جوجل بإصلاح أكبر تنازل قدمته في هاتف Pixel 10a .

هل ستزود جوجل هاتف Pixel 11a بشريحة رائدة حقيقية؟


سيستخدم هاتف Pixel 11a، بحسب التقارير، معالج Tensor G6 نفسه المتوقع استخدامه في سلسلة هواتف Pixel 11 الرئيسية. أما سابقه، فقد افتقر إلى معالج Tensor G5، وتم تزويده بمعالج Tensor G4 الأقدم، على الأرجح لخفض التكاليف.
قد لا تُكرر جوجل هذه الخطوة العام المقبل. يُقال إن معالج Tensor G6 سيصل إلى جانب شريحة الأمان Titan M3، ووحدة معالجة الرسومات PowerVR من سلسلة C، ومودم MediaTek M90. يُعدّ المودم مثيرًا للاهتمام بشكل خاص، إذ يُتوقع أيضًا أن تتخلى سلسلة Pixel 11 عن معالج Exynos من سامسونج.

لطالما اشتكى مالكو هواتف بيكسل من ضعف الإشارة، وانقطاع الاتصال، واستنزاف البطارية المفرط. صحيح أن استخدام مودم مختلف لا يضمن زوال هذه المشاكل، إلا أن هذا التغيير يمنح جوجل فرصة لمعالجة إحدى أبرز نقاط ضعف سلسلة هواتف بيكسل.

ما الذي يتغير أيضاً؟


يُقال إن هاتف Pixel 11a سيحتفظ بشاشة مقاس 6.3 بوصة بدقة 1080 × 2424 بكسل ومعدل تحديث متغير من 60 هرتز إلى 120 هرتز. ويمكن أن يصل سطوع الشاشة إلى 2250 شمعة/م² مع دعم HDR، و3350 شمعة/م² في ذروته، مما يجعل رؤيتها أسهل بشكل ملحوظ في ضوء الشمس.
تشير التقارير إلى أن جوجل ستُبقي على ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، بينما قد تنخفض سعة البطارية الدنيا قليلاً من 5000 مللي أمبير إلى 4870 مللي أمبير. كما تُشير التسريبات إلى مستشعر جديد للكاميرا الأمامية وأربعة ألوان هي: الأسود، والزيتوني، والثلجي، والضبابي.
لم تُعلن أي من هذه التفاصيل رسمياً بعد. ومع ذلك، قد يجعل معالج Tensor G6 ومودم MediaTek من هاتف Pixel 11a ترقيةً أكثر جدوى من سابقه.

هاتف Pixel 11a هواتف Pixel 11 معالج Tensor G6 ضعف الإشارة سطوع الشاشة سلسلة هواتف بيكسل

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