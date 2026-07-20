ذكور وإناث | الداخلية تعلن فتح باب المعاهد الفنية الصحية الشرطية .. الشروط والمواعيد

في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم المنظومة الطبية بقطاع الرعاية الصحية للشرطة بكوادر شابة مؤهلة، أعلنت الوزارة عن البدء في قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بـ "المعاهد الفنية الصحية الشرطية" للعام الدراسي (2026 - 2027) من الذكور والإناث.

​وحسب البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فقد تقرر فتح باب سحب الكراسات وتقديم الطلبات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 18 يوليو 2026.

الشروط العامة للقبول وفقاً للقواعد المعمول بها:

و​تضع وزارة الداخلية مجموعة من الضوابط الأساسية والمعايير لضمان اختيار أفضل العناصر للالتحاق بالمعاهد، والتي تشمل عادةً:

​الجنسية: أن يكون المتقدم أو المتقدمة مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس. ​المؤهل الدراسي: الحصول على شهادة الثانوية العامة (علمي علوم) أو الثانوية الأزهرية (علمي).

الحصول على شهادة الثانوية العامة (علمي علوم) أو الثانوية الأزهرية (علمي). ​السن: ألا يقل السن عن السن القانوني المُعلن (غالباً 18 عاماً) ولا يزيد عن السن المحدد وقت التقديم.

​السيرة السلوكية: أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية.

أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية. ​اللياقة الطبية والبدنية: اجتياز جميع الفحوصات الطبية المعتمدة، والاختبارات البدنية والنفسية التي تحددها الوزارة، بالإضافة إلى استيفاء شروط الطول والوزن المناسبين.

اجتياز جميع الفحوصات الطبية المعتمدة، والاختبارات البدنية والنفسية التي تحددها الوزارة، بالإضافة إلى استيفاء شروط الطول والوزن المناسبين. ​الحالة الاجتماعية: ألا يكون المتقدم متزوجاً أو سبق له الزواج، مع التعهد بعدم الزواج طوال فترة الدراسة.

موعد التقديم وسحب الكراسات

​تاريخ البدء: السبت 18 يوليو 2026.

​مكان التقديم: يتم سحب كراسات الالتحاق من مقار المعاهد الفنية الصحية الشرطية المُعلن عنها (مثل مستشفى الشرطة بمدينة نصر للذكور، ومستشفى الشرطة بالعجوزة للإناث، أو وفق ما تحدده كراسة الشروط الرسمية).

المزايا الممنوحة للطلاب

و​تمنح المعاهد الفنية الصحية الشرطية طلابها العديد من المزايا طوال فترة الدراسة وبعد التخرج، ومن أبرزها:

​تحمل الدولة لنفقات التعليم والتدريب والإقامة والتغذية والملابس أثناء فترة الدراسة.

​الحصول على مكافأة مالية شهرية تدرجية خلال فترة الدراسة والتدريب.

​منح الخريجين شهادة (دبلوم المعهد الفني الصحي الشرطي).

​التوظيف المباشر: يتم تعيين الخريجين بقطاع الرعاية الصحية بوزارة الداخلية بـ (درجة معاون أمن ثالث) تتدرج بعدها في الترقي بـ "كادر هيئة الشرطة" وفقاً للقوانين المنظمة.

​الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والطبية المتميزة لوزارة الداخلية للمعلنين وأسرهم.

​تنويه هام للراغبين في التقديم:

وأهابت وزارة الداخلية بجميع المتقدمين تحري الدقة في تسجيل البيانات، والالتزام التام بالمواعيد المحددة لإجراء الاختبارات، ومتابعة المنصات الرسمية للوزارة لمعرفة أي تحديثات أو تعليمات إضافية.