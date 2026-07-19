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بشرى لأصحاب القدرات الخاصة.. حزمة خدمات إلكترونية من الدولة لذوي الإعاقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بشرى لأصحاب القدرات الخاصة.. حزمة خدمات إلكترونية من الدولة لذوي الإعاقة

ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة
قسم الخدمات

​في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي وتيسير الوصول إلى الخدمات الحكومية، أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة عقب إعادة تطويره وتحديثه بالكامل. 

ويأتي هذا التطوير بهدف تقديم الخدمات للمستفيدين بشكل أكثر كفاءة، وتسهيل التواصل المباشر مع المواطنين.

وزارة التضامن الاجتماعي

​وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الموقع المطوّر (https://moss.gov.eg/) يمثل البوابة الرسمية والمنصة المرجعية المعتمدة لكافة المعلومات والخدمات المرتبطة بأنشطة الوزارة المختلفة. 

وأشارت إلى أن المشروع تم تنفيذه بالتعاون التنسيقي مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع الالتزام بأحدث المعايير والتصميمات الموحدة والمعتمدة حكومياً، لضمان تقديم تجربة مستخدم متميزة ومتسقة عبر كافة المنصات الرقمية للدولة.

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​حزمة خدمات شاملة لجميع الفئات

و​يضم الموقع الإلكتروني الجديد قواعد بيانات تفصيلية وخدمات متكاملة تغطي الإدارات المركزية الخدمية المقدمة للجمهور، ومن أبرزها ملفات:

  • ​الأسرة والمرأة.
  • ​الحماية الاجتماعية.
  • ​الرعاية الاجتماعية.
  • ​التنمية والاستثمار.
  • ​الأشخاص ذوي الإعاقة.

​نقلة نوعية في دعم ذوي الإعاقة والاستعلام الرقمي

​وفي لفتة تعزز مبدأ دمج كافة فئات المجتمع، تم تزويد الموقع الجديد بخدمات الإتاحة والتسهيل المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من فاقدي البصر والسمع، بما يضمن لهم تصفح الموقع والاستفادة من محتواه بكل سهولة ويسر.

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​كما يتيح الموقع للمواطنين خدمات الاستعلام الرقمي المباشر، وأبرزها الاستعلام عن بطاقات الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، والاستعلام عن "بطاقة الخدمات المتكاملة" المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توفير قائمة شاملة بجميع الأرقام الساخنة الخاصة بالوزارة لسرعة التواصل وحل الشكاوى.

​نافذة موحدة للهيئات التابعة

​ويمثل الموقع نافذة ربط رئيسية لجميع الجهات والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي؛ حيث يتضمن روابط مباشرة لكل من: 

سيارات ذوي الإعاقة
  1. بنك ناصر الاجتماعي
  2. الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
  3. صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
  4. المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

وهو ما يوفر على المواطن عناء البحث ويجمع الخدمات التضامنية في منصة رقمية موحدة.

التضامن الاجتماعي تهيب بجمعيات الرفق بالحيوان الالتزام بالضوابط المنظمة

وكانت أهابت وزارة التضامن الاجتماعي بالمؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرفق بالحيوان الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وفي مقدمتها القطاع البيطري، والتنسيق الكامل مع أجهزة الدولة المعنية، مؤكدة أن التعامل مع ملف حيوانات الشارع يتم في إطار الخطة الوطنية الشاملة التي تنفذها الدولة وفق أدوار واختصاصات محددة، بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة والأمن البيئي.

المؤتمر الإقليمي لحقوق الصحة الإنجابية لذوي الإعاقة

وأوضحت الوزارة - في بيان يوم السبت- أن مشاركتها في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتعزيز التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وتفعيلًا لما تم الاتفاق عليه خلال المؤتمر التنسيقي المشترك الذي عُقد مؤخرًا، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية والأجهزة المختصة، بهدف توحيد جهود الدولة في إدارة هذا الملف.

التضامن الاجتماعي موقع التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة ذوي الهمم مايا مرسي

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