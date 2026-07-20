رغم خسارة كأس العالم.. الرئيس الأرجنتيني يعلن عطلة وطنية لتكريم المنتخب

أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عزمه إعلان عطلة وطنية لتكريم منتخب بلاده عقب انتهاء مشواره في كأس العالم 2026، وذلك رغم خسارة "التانجو" أمام إسبانيا بهدف دون رد بعد التمديد في المباراة النهائية التي أقيمت في نيوجيرسي.

وأوضح ميلي، في منشور عبر منصة "إكس"، أن موعد العطلة سيحدد بالتنسيق مع لاعبي المنتخب الأرجنتيني والجهاز الفني، بهدف إتاحة الفرصة للجماهير للاحتفال بما وصفه بالإنجاز الكبير الذي حققه الفريق خلال البطولة.

وقال الرئيس الأرجنتيني: "سيتم إعلان يوم الاحتفال عطلة وطنية، على أن يحدد موعده وفقاً لرغبة اللاعبين والجهاز الفني"، مؤكداً أن المنتخب قدم بطولة استثنائية استحق عليها التكريم.

وفي منشور آخر، وجه ميلي رسالة شكر إلى لاعبي المنتخب، مشيداً بروحهم القتالية والتزامهم طوال مشوار كأس العالم، وكتب: "شكراً جزيلاً لكم أيها اللاعبون... حتى النهاية، سنبقى في القمة. الأرجنتين دائماً في الصدارة".

وكان منتخب الأرجنتين قد أنهى مشواره في مونديال 2026 وصيفا للعالم، بعدما خسر النهائي أمام إسبانيا بنتيجة 1-0 بعد شوطين إضافيين، لتنهي "لا روخا" بطولة مميزة دون هزيمة، ولم تستقبل خلالها سوى هدف واحد في ثماني مباريات.