أنوشكا تنعى هاني شنودة: كان صاحب قلب طفل وداعم لكل المواهب

قالت الفنانة أنوشكا، في رثاء الراحل الموسيقار هاني شنودة، إن الحديث عن شخصيته ومسيرته لا تكفيه الكلمات، مؤكدة أنه كان إنسانًا طيبًا للغاية وصاحب فضل كبير في اكتشاف ودعم عدد من كبار النجوم.

وقالت أنوشكا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “ المحور”، أن الراحل، رغم مكانته الكبيرة في الوسط الفني، كان يتمتع بقلب طفل وروح محبة للجميع، وكان دائم التشجيع لكل من حوله، ولم يُعرف عنه أنه تحدث عن أحد بسوء أو وجّه انتقادًا جارحًا لأي شخص، مشيرة إلى أن حتى ملاحظاته النقدية كانت دائمًا تُقال بأسلوب راقٍ ومليء باللطف.

وأعربت عن صدمتها لرحيله، موضحة أنها كانت قد تحدثت معه منذ أكثر من ستة أشهر، وأنها ما زالت تتذكر دعمه وتشجيعه لها، خاصة عندما غنّت أغنية "بحلم معاك" للنجمة نجاة الصغيرة، حيث أكد لها أن أداءها يحمل شخصيتها وبصمتها الخاصة.

وأكدت أن الراحل كان يؤمن بأهمية أن يحافظ كل فنان على هويته وشخصيته الفنية، وكان دائمًا يدعم المواهب ويمنحها الثقة بدلًا من الانتقاد أو التقليل منها.

وتابعت أن أعماله ستظل علامة مشرفة في تاريخه الفني، وأنه كان لا يزال يمتلك الكثير ليقدمه، مشددة على أهمية تقدير القامات الفنية والإنسانية في حياتهم، وليس فقط بعد رحيلهم.

مشاعر الانتماء

كما أشارت إلى حبه الكبير لبلده وحرصه الدائم على وحدة الصف، موضحة أنه كان يرفض أي محاولات لإثارة الفرقة أو التفرقة بين الناس، وكان يحمل دائمًا مشاعر الانتماء والمحبة لوطنه وفنه وجمهوره.