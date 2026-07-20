محمد منير ناعيا هاني شنودة: فقدت أخي وصديقي ورفيق مشوار طويل

نعى الفنان محمد منير الموسيقار الراحل هاني شنودة، بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، معربًا عن حزنه العميق لرحيل رفيق رحلته الفنية، الذي جمعتهما مسيرة حافلة بالأعمال الخالدة.

وقال محمد منير في منشوره: "فقدت اليوم أخي وصديقي ورفيق مشوار طويل. فقدت اليوم هاني شنودة"، مؤكدًا أن رحلتهما الفنية كانت مليئة بالإبداع، وأنه كان الصوت الذي حمل ألحان وأفكار الموسيقار الراحل إلى الجمهور.

وأضاف منير أن الثنائي قدما معًا عددًا من أبرز الأغاني التي لا تزال راسخة في وجدان الجمهور، منها: "علموني عنيكي"، و**"أمانة يا بحر"، و"بنتولد"، و"غريبة"**، إلى جانب أغنية "أنا بعشق البحر" للفنانة الكبيرة نجاة، فضلًا عن العديد من أغاني المسلسلات والأفلام.

وأشار إلى أن صوته حمل رسائل هاني شنودة، إلى جانب كلمات الشاعر الراحل عبد الرحيم منصور، مؤكدًا أن التجربة التي جمعتهما أسهمت في تقديم شكل جديد ومختلف للموسيقى والغناء في مصر، بمشاركة نخبة من المبدعين، من بينهم عبد الرحيم منصور، ومجدي نجيب، وعبد العظيم عويضة، وأحمد منيب.

واختتم محمد منير رسالته قائلًا: “اليوم أودع الموسيقار المجدد هاني شنودة، بكل كلمات الحزن والأسى، وأقدم خالص العزاء لأسرته ومحبيه ولكل الأسرة الفنية.”

ومن المقرر أن تستقبل أسرة الموسيقار الراحل هاني شنودة العزاء، غدًا، في كنيسة السيدة العذراء مريم "المرعشلي" بمنطقة الزمالك، وذلك من الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة مساءً، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبي الراحل لتقديم واجب العزاء.

ورحل هاني شنودة بعد مسيرة فنية امتدت لعقود، قدّم خلالها أعمالًا موسيقية خالدة، وأسهم في اكتشاف ودعم عدد من أبرز نجوم الغناء، ليبقى اسمه واحدًا من أهم رموز الموسيقى المصرية والعربية.