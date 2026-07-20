ملامحك كلها مِنِّي يا «يامال».. البزاوي يثير التفاعل بعد تتويج إسبانيا بكأس العالم

مازح الفنان محمود البزاوي، جمهوره عقب فوز اسبانيا ببطولة كأس العالم على حساب منتخب الارجنتين.

وكتب محمود البزاوي عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، تعليقا على صورة للاعب يامين لامال: "ملامحك كلها مني يا دوب الاسم متغير".

ويستعد الفنان محمود البزاوي للمشاركة في مسلسل جديد يحمل اسم "محمود الطيار" بطولة الفنان دياب والفنانة انتصار، وذلك بعد مشاركته في فيلم "الست لما" المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقال محمود البزاوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه يحضر لمسلسل "محمود الطيار" خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الدور سينال إعجاب الجمهور.

كما ينتظر البزاوي عرض فيلم "الست لما"، الذي يشارك فيه ضمن أحداث العمل خلال الأيام المقبلة.