وداعا هاني شنودة.. تركى آل شيخ ينعى الموسيقار الكبير

حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على نعي الموسيقار الراحل هانى شنودة الذي توفى أمس الإثنين.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه بـ«فيسبوك» صورة جمعته بالموسيقار هانى شنودة، أثناء تصافحهما، وكتب المستشار على الصورة: «وداعًا هاني شنودة».

ورحل عن عالمنا، صباح أمس، الموسيقار الكبير هانى شنودة، عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسة عقود، شكّلت علامة فارقة فى تاريخ الموسيقى المصرية والعربية، وساهم فى تطوير شكل الأغنية الحديثة، وترك إرثًا موسيقيًا خالدًا، كما لعب دورًا بارزًا فى اكتشاف وتقديم عدد من أهم نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى.

ويُعد هانى شنودة أحد أبرز رواد موسيقى البوب والموسيقى التصويرية الحديثة فى مصر، إذ أسس عام 1977 فرقة «المصريين»، التى جاءت فكرتها باقتراح من الأديب العالمى نجيب محفوظ، لتقدم تجربة موسيقية مختلفة اعتمدت على الهارمونى وتعدد الأصوات، وأسهمت فى إحداث نقلة نوعية فى الأغنية العربية.

ورغم تعاقب عدد من أعضاء الفرقة على مدار السنوات، بسبب السفر أو الاعتزال، ومن بينهم إيمان يونس، ومنى عزيز، وتحسين يلمظ، فإن فرقة «المصريين» حافظت على مكانتها كواحدة من أهم الفرق الغنائية فى تاريخ الموسيقى المصرية، وقدمت مجموعة من الأغنيات التى لا تزال حاضرة فى ذاكرة الجمهور.