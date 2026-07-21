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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الصفقة تمت.. منصف بكرار أهلاوي 4 سنوات والإعلان قريبا| خاص

منصف بكرار
منصف بكرار
القسم الرياضي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء نجحت في إنهاء اتفاقها مع المهاجم الجزائري منصف بكرار، لاعب دينامو زغرب، بعد توقيعه على عقود انضمامه للفريق لمدة أربعة مواسم، تمهيدًا لارتداء القميص الأحمر بداية من شهر أغسطس المقبل.

وأكد المصدر  في تصريحات خاصة أن اللاعب وقع بالفعل على العقود الرسمية مع الأهلي، على أن يتم الإعلان عن الصفقة عقب انتهاء التزاماته مع ناديه الكرواتي، وإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بانتقاله إلى صفوف بطل إفريقيا.
وأضاف المصدر أن عصام سراج، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أنهى كافة التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، بعدما توصل لاتفاق مع اللاعب على الحصول على راتب سنوي يبلغ مليون و200 ألف دولار في الموسم الأول، مع زيادة سنوية قدرها 100 ألف دولار، ليصل راتبه إلى مليون و500 ألف دولار في الموسم الرابع من عقده.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يرى في منصف بكرار أحد أبرز التدعيمات الهجومية للموسم الجديد، في ظل قناعة الجهاز الفني بإمكاناته الفنية وقدرته على إضافة حلول هجومية للفريق، خاصة مع الاستحقاقات المحلية والقارية المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

عرض ألماني لـ شوبير

كان مصدر خاص داخل النادي الأهلي، كشف أن مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، تلقى عرضًا رسميًا من نادي هوفنهايم الألماني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم.
وأكد المصدر  في تصريحات خاصة أن العرض الألماني بلغت قيمته نحو 700 ألف دولار، وذلك للحصول على خدمات الحارس وشراء المدة المتبقية من عقده مع النادي الأهلي، في ظل المتابعة التي حظي بها شوبير بعد تألقه اللافت في المونديال، ونجاحه في التصدي لهجمات عدد من أبرز نجوم الكرة العالمية، الأمر الذي لفت أنظار كشافي النادي الألماني.
وأشار إلى أن النادي الألماني عرض على النادي الأهلي ضم شوبير براتب سنوي يصل إلى مليون و300 ألف دولار في الموسم الواحد بزيادة 100 ألف دولار في كل موسم.
وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي تحفظت على القيمة المالية المقدمة، معتبرة أنها لا تتناسب مع الإمكانيات الفنية للحارس أو مع قيمته السوقية الحالية، خاصة بعد الأداء القوي الذي ظهر به خلال الفترة الماضية سواء مع الأهلي أو منتخب مصر.
وأشار المصدر إلى أن مسؤولي القلعة الحمراء يرفضون التفريط في مصطفى شوبير خلال الميركاتو الصيفي، باعتباره أحد العناصر الأساسية التي يعول عليها الجهاز الفني في المرحلة المقبلة، إلى جانب كونه من أبرز الحراس الواعدين في الكرة المصرية.
وأضاف أن إدارة الأهلي تخطط لعقد جلسة مع اللاعب ووكيله خلال الأيام المقبلة، من أجل التوصل لاتفاق بشأن تعديل وتمديد عقده، مع تحسين المقابل المالي ووضعه ضمن الفئة الأولى للاعبين داخل الفريق، بما يتناسب مع مكانته الحالية.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من الجلسة هو غلق ملف احتراف مصطفى شوبير بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والحفاظ على استقرار الفريق، في ظل تمسك النادي باستمرار الحارس وعدم التفريط فيه إلا وفق شروط مالية تتناسب مع قيمته الفنية.

الأهلي منصف بكرار دينامو زغرب الدورى الكرواتي

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