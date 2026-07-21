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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل ما تشتري هاتف جديد.. 6 مزايا لا تتنازل عنها

شراء هاتف ذكي
شراء هاتف ذكي
لمياء الياسين

6مزايا ينبغي البحث عنها عند شراء هاتف جديد إذا كنت  تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية وفيما يلي فقا لموقع redsea أهم 6 مزايا ينبغي عدم التنازل عنها

1- معدل تحديث مرتفع

عند شراء هاتف من الفئة الاقتصادية، ينبغي أن تدعم شاشتها معدل تحديث لا يقل عن 90 هرتزًا.

2- كاميرا خلفية

يلتقط معظم الأشخاص الكثير من الصور ومقاطع الفيديو وذلك بهواتفهم الذكية، و لضمان التقاط صور احترافية عليك التحقق من أن العدسات الفائقة الاتساع خاصة إذا كنت ترغب في شراءهاتف يزيد سعره على 800 دولار.

أما إذا كنت تفكر في شراء هاتف من الفئة الاقتصادية، فيمكنك اختيار طراز بكاميرا خلفية ثنائية العدسات أو فائقة الاتساع.

شراء هاتف ذكي

3- شاشة من نوع OLED

يجب أن تكون شاشة الهاتف من نوع OLED؛ إذ تتفوق شاشات OLED و AMOLED على شاشات LCD، وذلك فهي تتضمن وحدات ذاتية الانبعاث يمكنها القيام بالتحكم في سطوعها وذلك بنحو فردي وبدلًا من استخدام ضوء خلفي LED.

4-معالج متطور

يمكنك البحث عن طراز يعمل بمعالج (Snapdragon 8 Gen 3) أما إذا كنت تفكر في شراء هاتف يتراوح سعره بين 500 و 1000 دولار فيجب اختيار هاتف يعمل بمعالج  Snapdragon 8 Gen 2 أو A16 Bionic.

5- ذاكرة عشوائية

تأتي معظم هواتف أندرويد مع سعة قدرها 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وغالبًا ما تحتوي الهواتف التي تُباع بسعر يتراوح بين 500 و 800 دولار على سعة قدرها 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي

6- عمر طويل للبطارية

بعيدا عن نوع الهاتف الذي تشتريه، يجب أن تكون بطاريته قادرة على الاستمرار في العمل يومًا كاملًا عند الاستخدام العادي

الهواتف الذكية مقاطع الفيديو ضوء خلفي LED شراء هاتف نوع الهاتف معدل تحديث

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