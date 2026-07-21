عملنا كمين لـ الأهلي.. المغرب الفاسي يكشف تفاصيل انتقال بنجديدة لـ المارد الأحمر

كشف عمر بنيس، رئيس الشركة الرياضية لنادي المغرب الفاسي، عن تفاصيل المفاوضات مع الأهلي بشأن انتقال سفيان بن جديدة مهاجم الفريق.

وأشار بينس إلى اعتماد إدارة نادي المغرب الفاسي لاسلوب خاص تمثل في الضغط الإعلامي وإرسال رسائل مدروسة لتحسين شروط التفاوض والوصول لأبعد اتفاق ممكن.

وقال: الأهلي وقع في الفخ لرفع القيمة المالية للعرض بشكل سريع وحسم الصفقة بالشروط التي وضعها النادي.

وواصل : تعمدت خروج تصريحات إعلامية مثيرة للتأكيد على رفض التفريط في بن جديدة لصالح الأهلي بسبب عدم مشاركته في دوري أبطال أفريقيا عكس المغرب الفاسي.

وأردف: الهدف من التصريحات كان تغيير مسار الصفقة وإعادة ترتيب موازين القوى وبعدها بالفعل قدم الأهلي عرض رسمي بقيمة تتجاوز الـ 3 ملايين دولار قبل التوصل لاتفاق نهائي.

الأهلي يعلن التعاقد مع سفيان بن جديدة

أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب سفيان بن جديدة، قادمًا من المغرب الفاسي لمدة 3 مواسم.

كان الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، قد توجه إلى المغرب، وقام بإنهاء جميع الإجراءات المالية والإدارية، وذلك بالتنسيق مع الكابتن وائل جمعة مدير الكرة.

ووجه الأهلي الشكر إلى شقيقه نادي المغرب الفاسي، برئاسة عمر بنيس، على تعاونه لإتمام الصفقة، في إطار علاقة طيبة تجمع النادي الأهلي وأشقائه في المغرب.