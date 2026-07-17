فرج عامر: سفيان بن جديدة قنبلة الموسم مع الأهلي

أشاد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بالمهاجم المغربي سفيان بن جديدة، المنتظر انضمامه إلى صفوف النادي الأهلي، مؤكدًا أنه سيكون من أبرز صفقات الفريق في الموسم الجديد.

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وكتب فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "المغربي سفيان بن جديدة، مهاجم الأهلي الجديد، قنبلة هذا الموسم"، في إشارة إلى ثقته الكبيرة في قدرات اللاعب الفنية وما يمكن أن يقدمه بقميص القلعة الحمراء.

كان اسم سفيان بن جديدة قد ارتبط بالأهلي خلال الفترة الماضية، وسط مفاوضات مكثفة لضمه، وتوقعت تقارير اقتراب إتمام الصفقة بعد تقدم المحادثات بين جميع الأطراف، ليصبح أحد أبرز التدعيمات الهجومية المنتظرة للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.