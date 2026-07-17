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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لليوم الثالث| النيل يحتجز أسرار جثة شاب في طما.. والإنقاذ النهري يواصل رحلة البحث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

تواصل قوات الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج، لليوم الثالث على التوالي، جهودها المكثفة للبحث عن جثمان شاب سقط في مياه نهر النيل من أعلى كوبري طما العلوي، في واقعة أثارت حالة من الحزن بين الأهالي، بينما تواصل الأجهزة الأمنية متابعة الموقف لحين العثور على الجثمان وكشف ملابسات الحادث.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا يفيد بسقوط شاب يُدعى "محمد. و" في مياه نهر النيل من أعلى كوبري طما العلوي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، مدعومة باللنشات النهرية وفرق من الغواصين، وبدأت عمليات البحث والتمشيط في موقع السقوط.

ومنذ وقوع الحادث، لم تتوقف فرق الإنقاذ عن أعمال البحث، حيث تواصل تمشيط مجرى النهر والمناطق المحيطة بموقع البلاغ، مع توسيع نطاق البحث وفقًا لحركة التيارات المائية، التي تسببت في صعوبة الوصول إلى الجثمان حتى الآن.

وأكد عدد من الأهالي أن الشاب ألقى بنفسه من أعلى الكوبري، مرجعين ذلك إلى مروره بخلافات أسرية، إلا أن تلك الرواية لا تزال في نطاق الأقوال المتداولة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية فحص جميع الملابسات والتحريات اللازمة للوقوف على حقيقة ما تم، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

وتشهد طما حالة من الترقب، حيث يحرص عدد من أهالي الشاب وأقاربه على متابعة أعمال البحث أولًا بأول، أملًا في العثور على الجثمان وإنهاء حالة الانتظار المؤلمة التي تعيشها أسرته منذ وقوع الحادث.

وتبذل قوات الإنقاذ النهري جهودًا متواصلة رغم التحديات التي تفرضها سرعة التيارات وعمق المياه، مع الاستعانة بالإمكانات المتاحة لتغطية أكبر مساحة ممكنة من مجرى النهر، في محاولة للوصول إلى الجثمان في أسرع وقت.

وتواصل الأجهزة المختصة متابعة الواقعة، فيما تحرر المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت إجراءاتها، مع استمرار أعمال البحث لحين انتشال الجثمان واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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