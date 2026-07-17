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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة لأولياء الأمور .. محافظ سوهاج يخفض تنسيق الثانوية العامة إلى 255 درجة

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قرر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، النزول بالحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد ليصبح 255 درجة بدلاً من 260 درجة.

وذلك استجابة لمطالبات أبناء المحافظة وأولياء الأمور، وبعد التنسيق  مع السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تنسيق الثانوية العامة بسوهاج

وأوضح محافظ سوهاج أن هذا القرار يأتي لتخفيف العبء عن كاهل الأسر السوهاجية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في الالتحاق بمرحلة التعليم الثانوي العام.

وأكد أن الهدف الأساسي هو مصلحة الطالب وفتح آفاق تعليمية تتناسب مع رغباتهم، حيث وجّه مديرية التربية والتعليم والأجهزة المعنية بالمحافظة باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة في هذا الشأن.

ومن ناحية أخرى أوضح محافظ سوهاج إتاحة التقدم بنظام "الخدمات" الذي يتيح قبول الطلاب بنسبة 25% من إجمالي عدد المقبولين بكل إدارة تعليمية، بالإضافة إلى فتح باب القبول بنظام "المنازل" للطلاب الراغبين في الالتحاق بالثانوية العامة بحد أدنى يصل إلى 140 درجة في جميع الإدارات التعليمية، بهدف إتاحة الفرصة كاملة أمام جميع أبناء المحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن أعمال التنسيق سوف تشمل أكثر من مرحلة متتالية، مشيراً إلى أنه سيتم النزول بالمجموع تدريجياً خلال المراحل المقبلة بناءً على الأماكن الشاغرة.

والكثافات الاستيعابية داخل المدارس بكل إدارة تعليمية، وبما يضمن الحفاظ على حقوق أبناء الإدارات المختلفة في الالتحاق بمدارسهم القريبة دون أي مساس بها.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج تنسيق الثانوية العامة تنسيق الثانوية العامة بسوهاج

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