736 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الدراسات العليا بكلية التجارة.. ورئيس جامعة سوهاج يطمئن

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، سير امتحانات الفصل الدراسي لامتحانات الدراسات العليا بكلية التجارة، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للدارسين.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف الكليات، وذلك بحضور الدكتور خالد عمران والدكتور حسين طه نواب رئيس الجامعة، والدكتور طارق محمد علي عميد الكلية، والدكتور خالد عقيل والدكتور أحمد نشأت وكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

جامعة سوهاج

وقال الدكتور حسان النعماني أن الجامعة تحرص بصفة مستمرة على توفير بيئة امتحانية متكاملة وآمنة لطلاب الدراسات العليا، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء يسودها الهدوء والانضباط، مؤكدًا علي توفير سبل الراحة والرعاية للدارسين، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات قد تطرأ داخل اللجان.

ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق محمد علي، أن امتحانات الدراسات العليا تُجرى وفق خطة تنظيمية دقيقة، مع الالتزام بجميع التعليمات والضوابط التي أقرها مجلس الجامعة.

واشار إلى انه يبلغ إجمالي طلاب الدراسات العليا بالكليه ٧٣٦ طالبا وطالبه، من الدارسين بالتمهيدي ماجستير وتأهيلي دكتوراه، والدبلومات، وماجستير mba, ودكتوراه مهنيه Dba.