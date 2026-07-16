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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"النعماني" يترأس لجنة ترشيحات عمادة كلية الهندسة بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

ترأس الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، اللجنة المختصة باختيار عميد كلية الهندسة، والتي شُكلت بقرار رقم (1428) بتاريخ 11 يونيو 2026، وذلك لاختيار المرشحين لشغل منصب عميد الكلية وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة لاختيار القيادات الجامعية.

جامعة سوهاج

وأضاف النعماني، أن اللجنة باشرت أعمالها لفحص ملف المتقدم واستيفاء الشروط المقررة، حيث تقدم للترشح لمنصب عميد الكلية الدكتور طلعت علي احمد  القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور ياسر جابر رئيس قسم الهندسة المدنية، مشيراً إلى أن الإختيار يتم وفقاً للمعايير المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من الدكتور أحمد علي أحمد حسين، والدكتور جمال عبداللطيف رضوان الخطيب، إلى جانب الدكتور هاني السيد عبدالعزيز مدكور من جامعة أسوان، ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى الدكتور صفا محمود السيد حامد،  ممثل عن كلية الهندسة.

وتتولى اللجنة فحص ملفات المتقدمين لشغل منصب عميد كلية الهندسة، وإجراء أعمال التقييم والمفاضلة وفقًا للضوابط والمعايير التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، تمهيدًا لاختيار أفضل العناصر القيادية القادرة على قيادة الكلية ودعم مسيرتها الأكاديمية والبحثية وتحقيق أهدافها في تطوير العملية التعليمية وخدمة المجتمع.

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