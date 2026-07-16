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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الليلة.. عرض "ڤينيسيا" ضمن مسرح الطفل بقصر ثقافة الأنفوشي

ڤينيسيا
ڤينيسيا
أحمد البهى

يشهد قصر ثقافة الأنفوشي، في السابعة مساء اليوم، العرض المسرحي "ڤينيسيا"، ضمن عروض مسرح الطفل التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي، تأليف بيشوي عبد الله، وإخراج إبراهيم جوصم، وتدور أحداثه في إطار خيالي داخل مدينة "فينيسيا"، التي تعتمد في تعاملاتها على نظام "الوحدات" بدلا من العملة، ويقاس جمال الإنسان ومكانته في المدينة بعدد ما يمتلكه منها، وتتصاعد الأحداث حينما يستيقظ ثلاثة أطفال ليجدوا أنفسهم فجأة داخل المدينة، ويكتشفون قوانينها الصارمة.

"فينيسيا" أداء: ياسين سمير، آدم سمير، أوس حمدي، مريم جمال، ليان وليد، عبد المنعم الهنداوي، مليكة إسلام، محمد إبراهيم، أسيل تامر، روضة محمود، وصال السيد، معتز إبراهيم، چوڤاني صبحي، وأحمد خالد.

أشعار محمد عبد المحسن، ملابس غادة الشهاوي، ماكياچ ريم الصاوي، تصميم وتنفيذ ديكور ضحى فتحي، ألحان وتوزيع موسيقي شريف ياسر، إعداد وتنفيذ موسيقي سيف سليم، دراما حركية يوسف حسن، إضاءة جاسر الفرن، ومخرج منفذ ودعايا محمد لبيب.

ومن إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ويقدم بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الإسكندرية.

قصر ثقافة الأنفوشي ڤينيسيا مسرح الطفل الفنان هشام عطوة هشام عطوة

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